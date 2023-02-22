В ожидании Овечкина: Свечников прервал серию из 19 матчей без голов, а Кузьменко едва не спас «Ванкувер» от поражения

Андрей Свечников оформил дубль в игре с «Сент-Луисом» и прервал безголевую серию из 19 матчей. Форвард «Каролины» также записал на свой счёт результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Андрей Кузьменко затащил «Ванкувер» в овертайм с «Нэшвиллом», сравняв счёт за 14 секунд до финала, но не смог реализовать послематчевый буллит. Между тем «Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд и с нетерпением ждёт возвращения на лёд своего лидера Александра Овечкина.

Три очка Свечникова

После матча с «Сент-Луисом» нападающий «Каролины» Андрей Свечников светился от счастья. Такие эмоции российского форварда вполне объяснимы: в этой игре он наконец прервал безголевую серию, длившуюся с конца прошлого года. Последний раз Андрей поражал ворота противника ещё 31 декабря.

И нельзя сказать, что игра у хоккеиста в следующие недели не ладилась. Скорее, наоборот: он регулярно пополнял свой бомбардирский счёт благодаря результативным передачам и в недавнем матче с «Монреалем» даже оформил ассистентский хет-трик. Но отсутствие голов уже привело к появлению всевозможных шуточек в интернете, а также к обсуждениям в прессе. В числе прочего россиянину припоминали, что его восьмилетний контракт стоил $7,75 млн.

Но в игре с «Сент-Луисом» Свечников дал достойный ответ критикам. После стартового свистка не прошло и полутора минут, как 37-й номер «Харрикейнз» отправил шайбу в ворота Джордана Биннингтона. Андрей подхватил шайбу в своей зоне, протащил её вдоль правого борта и, сместившись ближе к центру, бросил под перекладину. А спустя всего шесть минут форвард уже праздновал дубль. Кипер «Блюз» отразил первый бросок, но россиянин подхватил отскочившую шайбу и аккуратно отправил её в сетку мимо вратаря.

Таким образом, Свечников стал четвёртым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 20 шайб в четырёх сезонах НХЛ до достижения 23-летнего возраста.

Андрей мог добавить себе в копилку ещё один гол, однако попытка исполнить эффектный лакросс-бросок в третьем периоде не увенчалась успехом. Зато в другом эпизоде он отметился результативным пасом на Себастяна Ахо, записав себе в актив 49-е (21 + 28) очко в 56 матчах. Усилия россиянина не остались без внимания, и он был признан первой звездой встречи.

«Голов у меня уже какое-то время не было. Ты забрасываешь, это придаёт уверенности — и ты стараешься создать ещё больше моментов. Именно так я и делал. Я не беспокоился. Я знаю, какой я игрок. Просто шайба не летела. Очень рад, что всё удалось», — поделился хоккеист после игры.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор также подчеркнул, что его не волновало длительное отсутствие заброшенных шайб у Свечникова, так как в остальных компонентах игры он оставался на предельно высоком уровне.

«В этом году он действительно хорош. Пусть у него и не было голов в нескольких последних матчах, но он эффективно играл каждый раз, помогая делать нашу команду лучше. По сути, это самое главное», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Результативная серия Кузьменко

Андрей Кузьменко продолжает доказывать свою состоятельность новому тренеру «Ванкувера» Рику Токкету. С приходом канадского специалиста в команду россиянин пережил непростой период, стал получать меньше игрового времени, а также оказался в непривычном для себя звене. В результате Андрей набрал всего одно очко в шести матчах. Но затем тренер, вероятно, заметил собственную оплошность и вернул его в тройку к Элиасу Петтерсону — и дела у Кузьменко пошли на лад.

Во встрече с «Нэшвиллом» (4:5 Б) 27-летний россиянин спас команду от поражения в основное время, сравняв счёт за 14 секунд до финала. Это был гол, который он в полной мере сотворил сам. Сначала выиграл борьбу у борта, затем протащил шайбу вперёд и, накрутив по ходу двоих соперников, отдал пас Джей Ти Миллеру. Затем, открывшись на пятаке, получил обратную передачу и оставил не у дел Юусе Сароса.

Ещё раньше, в середине второго периода, именно Кузьменко был тем, кто встряхнул команду и вернул её к жизни, размочив счёт после 0:2. В тот момент россиянин получил пас из глубины от Итана Бира, убежал на встречу один на один с вратарём и хладнокровно с ним расправился.

К сожалению, повторить этот трюк в серии послематчевых буллитов Андрею не удалось. Свою попытку он не реализовал, как и Петтерсон с Милером, а автором победной шайбы «Нэшвилла» стал Мэтт Дюшейн.

Тем не менее россиянин уже в четвёртой игре подряд не уходит со льда без очков: на его счету четыре гола и две результативные передачи.

Многие эксперты после этого матча отметили невероятную психологическую стойкость российского форварда, который не расклеился под прессом малоудачного отрезка.

«Что мы узнали о Кузьменко, так это то, что на критику он реагирует правильно. Токкет пытается понять, с кем можно выигрывать, и будет требовательным. И про Кузьменко он выяснил, что тот нацелен работать, а не дуться и плакать», — написал автор спортивного подкаста Брэндон Каблюк.

Кроме того, Кузьменко, забросив 25 шайб в 56 матчах НХЛ, занял четвёртое место в истории «Ванкувера» по скорости достижения этой отметки. Быстрее него с этой задачей справлялись Брок Бёзер и Петтерсон, которым понадобилось всего 44 игры, а также Павел Буре (55).

«Вашингтон» не справляется без Овечкина

«Вашингтон» потерпел уже пятое поражение подряд, на этот раз не справившись на своей площадке с «Детройтом» (1:3). В этой игре столичные были абсолютно беспомощны: допускали нелепые ошибки в защите, не могли реализовать большинство, более того, пропускали при численном преимуществе. Не будет преувеличением сказать, что «Кэпиталз» совсем не справляется без своего капитана Александра Овечкина. Без него команда провела четыре из пяти проигранных встреч.

Россиянин покинул расположение команды 14 февраля в связи с болезнью отца. На следующий день Михаил Овечкин скончался. Похороны состоялись в субботу, 18 февраля. Естественно, всё это время форвард находился со своей семьёй в Москве.

За это время команда, растерявшись без своего лидера, вылетела из зоны плей-офф и сейчас занимает лишь 11-е место в Восточной конференции.

По сообщениям СМИ, Великая Восьмёрка уже в Вашингтоне и сможет выйти на лёд либо в ближайшем матче с «Анахаймом», либо в следующем — с «Рейнджерс». Но, вероятно, после возвращения Александру понадобится поддержка, ведь он переживает весьма непростой период. Самое время «Кэпиталз» взять себя в руки и показать, что он действительно может сыграть ради Овечкина, как ранее заявлял главный тренер Питер Лавиолетт.