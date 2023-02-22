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Стало известно, когда Овечкин может вернуться в состав «Вашингтона»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 22 февраля может вернуться в состав команды после смерти отца.

По информации инсайдера Эмили Каплана, россиянин может принять участие в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс», который пройдёт 24 февраля.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

На счету россиянина 812 голов в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Ранее агент Овечкина подтвердил, что хоккеист сегодня вылетит в Вашингтон.

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