Стало известно, когда Овечкин может вернуться в состав «Вашингтона»
По информации инсайдера Эмили Каплана, россиянин может принять участие в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс», который пройдёт 24 февраля.
15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.
На счету россиянина 812 голов в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.
Ранее агент Овечкина подтвердил, что хоккеист сегодня вылетит в Вашингтон.