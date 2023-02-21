Агент Овечкина подтвердил, что хоккеист сегодня вылетит в Вашингтон
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«Да, он сегодня вылетает из Москвы в Вашингтон, чтобы присоединиться к команде. Будет ли Овечкин принимать участие в матче «Вашингтона» или ему дадут отдых? Не знаю», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».
14 февраля пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что россиянин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам.
15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.
На счету россиянина 812 голов в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.
Ранее Овечкин вспомнил, как преодолел отметку 800 голов в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс».