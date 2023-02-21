Овечкин — о 800 голах в НХЛ: сложно в это поверить

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как преодолел отметку 800 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

«Мне всё ещё сложно в это поверить. Я лишь третий хоккеист в истории, забивший 800 голов. Только Хоу и Гретцки делали это до меня. Это был особенный день. Вся моя семья видела это», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.

В настоящий момент на счету россиянина 812 голов. Он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Ранее сообщалось, как Овечкин оценил поступок сыновей Горди Хоу в свой адрес.