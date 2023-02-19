Овечкин оценил поступок сыновей Хоу в свой адрес

Александр Овечкин высказался о решении сыновей Горди Хоу последовать за россиянином, когда капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» будет близок к рекорду Уэйна Гретцки.

«Да, я думаю, это показывает уважение семьи Хоу ко мне, к организации. Может быть, однажды кто-то приблизится к моему результату. И тогда я напишу ему: «Эй, продолжай в том же духе. Я слежу за твоими успехами, я следую за тобой», — цитирует Овечкина NBC Sports.

Он подчеркнул, что большие достижения в НХЛ — это важная часть истории лиги.

«К рекордам тяжело приблизиться, но, когда ты их покоряешь, это нечто особенное», — заключил воспитанник московского «Динамо».

Овечкин 24 декабря в матче с «Виннипег Джетс» оформил дубль и отметился результативной передачей. Вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги с 812 голами. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил личный антирекорд сезона по количеству матчей подряд без очков.