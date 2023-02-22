Свечников повторил рекорд «Каролины», достигнув отметки в 20 голов в сезоне НХЛ
Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 4:1.
Российский нападающий победителей Андрей Свечников отметился двумя шайбами и одной результативной передачей. Первый гол позволил игроку преодолеть отметку в 20 голов в сезоне.
Таким образом, Свечников стал четвёртым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 20+ шайб в четырёх сезонах до достижения 23-летнего возраста.
Ранее сообщалось, что передачи Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Анахайм».