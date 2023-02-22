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Свечников повторил рекорд «Каролины», достигнув отметки в 20 голов в сезоне НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» на своём льду одержал победу над «Сент-Луис Блюз».

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 4:1. 

Российский нападающий победителей Андрей Свечников отметился двумя шайбами и одной результативной передачей. Первый гол позволил игроку преодолеть отметку в 20 голов в сезоне. 

Таким образом, Свечников стал четвёртым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 20+ шайб в четырёх сезонах до достижения 23-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что передачи Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Анахайм».

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