Свечников повторил рекорд «Каролины», достигнув отметки в 20 голов в сезоне НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» на своём льду одержал победу над «Сент-Луис Блюз».

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 4:1.

Российский нападающий победителей Андрей Свечников отметился двумя шайбами и одной результативной передачей. Первый гол позволил игроку преодолеть отметку в 20 голов в сезоне.

Таким образом, Свечников стал четвёртым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 20+ шайб в четырёх сезонах до достижения 23-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что передачи Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Анахайм».