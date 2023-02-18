Тренер «Вашингтона» Лавиолетт заявил, что Овечкин — важная составляющая успеха команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о ценности российского нападающего Александра Овечкина для команды.

«Он важная часть нашей команды, нашего успеха, но нам необходимо двигаться вперёд, и выигрывать матчи, чтобы наш клуб поднимался в турнирной таблице. Мы должны побеждать ради Алекса, которого нет с нами», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан проинформировал, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

Ранее на арене «Вашингтона» почтили память отца Овечкина.