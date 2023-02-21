Свечников повторил личный снайперский рекорд за сезон в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

Заброшенная на 37-й минуте шайба стала для 26-летнего россиянина седьмой в сезоне-2022/23.

Таким образом, нападающий повторил личный снайперский рекорд в НХЛ — он отличался семью шайбами в сезоне-2021/22, когда выступал за «Виннипег Джетс».

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Сиэтл Кракен». Встреча на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 4:0. «Шаркс» занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции НХЛ (47 очков). «Сиэтл» (70) расположился на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Свечников признан второй звездой матча «Сан-Хосе» — «Сиэтл».