Узнать больше

Свечников повторил личный снайперский рекорд за сезон в НХЛ

Короткая ссылка
Нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».
Свечников повторил личный снайперский рекорд за сезон в НХЛ
  • AP

Заброшенная на 37-й минуте шайба стала для 26-летнего россиянина седьмой в сезоне-2022/23.

Таким образом, нападающий повторил личный снайперский рекорд в НХЛ — он отличался семью шайбами в сезоне-2021/22, когда выступал за «Виннипег Джетс».

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Сиэтл Кракен». Встреча на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 4:0. «Шаркс» занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции НХЛ (47 очков). «Сиэтл» (70) расположился на третьей строчке. 

Ранее сообщалось, что Свечников признан второй звездой матча «Сан-Хосе» — «Сиэтл».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить