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Овечкин: у «Вашингтона» всё ещё есть шанс попасть в плей-офф НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении своей команды от «Анахайм Дакс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин: у «Вашингтона» всё ещё есть шанс попасть в плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Я играл хорошо. Рад, что вернулся, и знаете, я чувствовал игру лучше с каждой сменой. Но следующий матч будет ещё лучше. У нас всё ещё есть шанс попасть в плей-офф. Я думаю, что «Вашингтон» провёл сегодня хорошую игру, нам не хватило чуть-чуть для победы», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Дакс».

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (11-я минута), Ник Дженсен (29-я). Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

У «Анахайма» отличились Исак Лундестрём (27-я), Трой Терри (29-я), Якоб Сильверберг (42-я), Дерек Грант (58-я).

Ранее Овечкин прокомментировал обмен одноклубника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз».

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