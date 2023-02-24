«Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд
- AP
Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Дакс».
В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (11-я), Ник Дженсен (29-я).
У «Анахайма» отличились Исак Лундестрём (27-я), Трой Терри (29-я), Якоб Сильверберг (42-я), Дерек Грант (58-я).
Таким образом, данное поражение стало шестым подряд для «Вашингтона». Последний раз такое было в октябре 2003 года.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» нанёс специальные наклейки на шлемы в память об умершем отце Овечкина.