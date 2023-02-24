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«Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Анахайм Дакс».
«Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд
  • AP

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Дакс».

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (11-я), Ник Дженсен (29-я).

У «Анахайма» отличились Исак Лундестрём (27-я), Трой Терри (29-я), Якоб Сильверберг (42-я), Дерек Грант (58-я).

Таким образом, данное поражение стало шестым подряд для «Вашингтона». Последний раз такое было в октябре 2003 года.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» нанёс специальные наклейки на шлемы в память об умершем отце Овечкина.

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