«Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Анахайм Дакс».

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Дакс».

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (11-я), Ник Дженсен (29-я).

У «Анахайма» отличились Исак Лундестрём (27-я), Трой Терри (29-я), Якоб Сильверберг (42-я), Дерек Грант (58-я).

Таким образом, данное поражение стало шестым подряд для «Вашингтона». Последний раз такое было в октябре 2003 года.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» нанёс специальные наклейки на шлемы в память об умершем отце Овечкина.