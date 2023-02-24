«Вашингтон» нанёс специальные наклейки на шлемы в память об умершем отце Овечкина

Руководство «Вашингтон Кэпиталз» приняло решение, что столичная команда сыграет в специальной экипировке в память об отце Александра Овечкина в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Кэпиталз» нанёс специальные наклейки на шлемы хоккеистов команды. На стикере изображены слова «Papa Ovi», написал в социальных сетях журналист NBC Sports Мэтт Вайрих.

В такой экипировке «Вашингтон» сыграет в матче с «Анахайм Дакс» 24 февраля. Не исключено, что клуб будет использовать эти стикеры на шлемах до конца сезона-2022/23.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Ранее Овечкин признался, что ему не будет хватать улыбки отца.











