Овечкин признался, что ему не будет хватать улыбки отца

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые высказался о смерти своего отца.

«Папа отдал мне всё своё здоровье, всё своё время. Он путешествовал со мной по всему миру, был на каждой тренировке, если появлялась возможность. У него было хорошее чувство юмора, он понимал людей. Мы будем скучать по его улыбке, его энергии», — заявил в эфире клубного видеоканала Овечкин.

Воспитанник московского «Динамо» признался, что у него выдалась тяжёлая неделя — и психологически, и физически.

«Я прибыл буквально пару часов назад, вернулся на лёд сразу же, как только смог. Это жизнь. Но я чувствую поддержку от фанатов. Это многое для меня значит. Все мои партнёры по команде оказывают мне полную поддержку», — добавил Овечкин.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года. Он покинул расположение клуба и отправился в Россию. 18 февраля в подмосковном Долгопрудном состоялись похороны отца игрока.

На счету Овечкина 812 голов в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона» после отъезда в Россию.