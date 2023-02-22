Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона» после отъезда в Россию
- AP
Форвард столичной команды первым вышел на раскатку, написал журналист Том Гулитти в социальных сетях.
15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года. Он покинул расположение клуба и отправился в Россию. 18 февраля в подмосковном Долгопрудном состоялись похороны отца игрока.
На счету Овечкина 812 голов в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.
Ранее сообщалось, как Овечкин оценил поступок сыновей Горди Хоу в свой адрес.