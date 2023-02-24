Любушкин прокомментировал победный гол в матче с «Тампой»
- AP
«Если вы посмотрите мою статистику, то я забил не так уж много. Я рад забить за «Баффало». Это моя команда. У нас молодая команда, здесь хорошая атмосфера. Играть здесь в хоккей — одно удовольствие», — сказал Любушкин на пресс-конференции.
Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 6:5 в пользу «Баффало».
В составе «Сэйбрз» шайбы забросили Земгус Гиргенсонс (11-я), Тейдж Томпсон (29-я, 32-я, 46-я), Джек Куинн (33-я), Илья Любушкин (61-я).
У «Тампы» отличились Стивен Стэмкос (2-я), Виктор Хедман (32-я), Брейден Пойнт (45-я), Энтони Чирелли (48-я), Росс Колтон (54-я).
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд.