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26 сейвов Георгиева и ассист Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Виннипег»

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«Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в «Канада Лайф-центре» завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей по шайбе забросили Натан Маккиннон (1-я минута), Микко Рантанен (5-я), Джей Ти Комфер (8-я), Боуэн Байрэм (11-я) и Мэтт Ньето (31-я).

На счету российского форварда Валерия Ничушкина ассист, а его соотечественник вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 27.

Ранее «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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