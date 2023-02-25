26 сейвов Георгиева и ассист Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Виннипег»
Встреча в «Канада Лайф-центре» завершилась со счётом 5:1.
В составе победителей по шайбе забросили Натан Маккиннон (1-я минута), Микко Рантанен (5-я), Джей Ти Комфер (8-я), Боуэн Байрэм (11-я) и Мэтт Ньето (31-я).
На счету российского форварда Валерия Ничушкина ассист, а его соотечественник вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 27.
Ранее «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.