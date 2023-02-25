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Две результативных передачи Свечникова помогли «Каролине» выиграть у «Оттавы»

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 4:0.

В составе «Каролины» шайбы забросили Брент Бёрнс (4-я минута), Сет Джарвис (7-я минута), Мартин Нечас (53-я минута) и Брэди Шей (57-я минута).

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт два ассиста. Защитник «Сенаторз» Артём Зуб завершил встречу с показателем «-1».

Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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