Две результативных передачи Свечникова помогли «Каролине» выиграть у «Оттавы»

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 4:0.

В составе «Каролины» шайбы забросили Брент Бёрнс (4-я минута), Сет Джарвис (7-я минута), Мартин Нечас (53-я минута) и Брэди Шей (57-я минута).

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт два ассиста. Защитник «Сенаторз» Артём Зуб завершил встречу с показателем «-1».

Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.