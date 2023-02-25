«Флорида» проиграла «Баффало», несмотря на 32 сейва Бобровского

«Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» завершилась со счётом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Джефф Скиннер (24-я минута, 51-я), и ещё одна шайба на счету Алекса Така (29-я). У «Пантерз» отличился Картер Вераге (49-я).

Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35, а его соотечественник из «Баффало», защитник Илья Любушкин, очков не набрал.

Ранее «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.