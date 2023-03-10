На правах лидеров: как Панарин оформил ассистентский хет-трик, а Кучеров набрал три очка в матче НХЛ

Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами в матче с «Монреалем» и вышел на 15-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ среди россиян. Никита Кучеров записал на свой счёт гол и две передачи во встрече с «Вегасом» и достиг отметки в 94 очка за регулярный чемпионат, а шайба Андрея Свечникова и 19 спасений Петра Кочеткова помогли «Каролине» сломить сопротивление «Филадельфии». В свою очередь, Павел Бучневич набрал очки в седьмой игре подряд, а Евгений Малкин установил рекорд «Питтсбурга» по штрафным минутам.

Организаторские навыки Панарина

В последнее время «Рейнджерс» твёрдо удерживали звание одной из самых обсуждаемых команд НХЛ. За последние месяц они провернули сразу два громких обмена и усилили атакующую линию обладателями Кубка Стэнли в лице Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, но это едва ли оказало на результаты коллектива такое положительное влияние, как того ожидало руководство. Из последних восьми матчей нью-йоркцы выиграли лишь два и подпустили к себе конкурентов в борьбе за место в плей-офф.

Прервать серию из двух поражений удалось в Монреале, где подопечные Жерара Галлана лишь в серии буллитов разобрались с местными «Канадиенс». При этом по ходу встречи гости трижды оказывались в роли догоняющих, но каждый раз ухитрялись восстанавливать паритет. И всё благодаря своей главной звезде. В этот вечер Артемий Панарин не отличился сам, зато трижды помог сделать это одноклубникам. В том числе и бывшему партнёру по «Чикаго» Кейну, наконец набравшему первые очки после переезда в «Большое яблоко».

По сути, связка Панарин — Кейн не была задействована лишь в эпизоде с первым голом. Там Артемий вывел на ударную позицию Адама Фокса, под наброс которого умело подставил клюшку Алекси Лафреньер. Два оставшихся же организовал непосредственно российско-американский дуэт. Сначала трёхходовку с их участием попаданием в дальнюю девятку завершил Джейкоб Труба, а затем забил и сам Патрик. Причём в его случае это стало своего рода искуплением за грубейшую ошибку.

За 71 секунду до этого именно оплошность Кейна в ходе реализации большинства привела к третьему пропущенному голу «Рейнджерс». Звёздный форвард в несвойственной для себя манере потерял контроль над шайбой в чужой зоне и позволил сразу двум нападающим «Монреаля» убежать в отрыв. В итоге, те легко разобрались Фоксом и застали врасплох Шестёркина, а мчавшийся со всех ног Кейн не сумел помешать.

Но уже вскоре он реабилитировался и во многом благодаря Панарину. Главный плеймейкер нью-йоркцев своевременно сменил направление атаки и помог Кейну остаться без опеки в опасной близости от створа. Тот неспешно обработал передачу, подъехал немного ближе и неотразимо «выстрелил» в дальний угол. Сэм Монтембо был бессилен. «Рейнджерс» в третий раз сравняли счёт, а в серии буллитов всё же дожали «Канадиенс». Шестёркин отразил все три попытки соперника, в то время как Мика Зибенажад был точен.

Любопытно, что именно швед был признан первой звездой, хотя и не добавил в свою копилку ни одного очка. При этом Кейн и вовсе не был отмечен экспертами, а Панарин занял лишь третье место. Но Артемий вряд ли будет сожалеть об этом. Ведь он не только в пятый раз в сезоне исполнил три передачи за игру, но и третьим среди россиян преодолел планку в 70 очков за регулярку (19 + 53). А также поднялся на 15-ю строчку в списке лучших отечественных ассистентов в истории НХЛ (435), обогнав Илью Ковальчука.

Бенефис Кучерова

Несколько дней назад это же достижение покорилось лидеру «Тампа-Бэй», в настоящий момент опережающему Панарина на три точных паса. И не позволить отрыву сократиться до минимума позволило именно яркое выступление Никиты Кучерова в домашнем противостоянии с «Вегасом». Пусть он и не спас «Лайтнинг» от шестого фиаско в последних семи матчах, но смотрелся здорово и заслуженно был назван третьей звездой, уступив лишь одноклубнику Брейдену Пойнту и голкиперу Джонатану Куику, совершившему 34 сейва.

Как и «Рейнджерс», команда из Флориды была вынуждена постоянно догонять. Причём впервые они пропустили уже на 27-й секунде, но уже четыре минуты спустя счёт на табло был равным. Сам Кучеров не смог поразить ворота противника, но Пойнт оказался в нужное время в нужном месте и преуспел на добивании.

Вновь примерять на себя роль спасителя пришлось уже в концовке основного времени. «Тампа» уступала с разницей в две шайбы, а до сирены оставалось чуть более двух минут, когда неотразимый бросок Кучерова с рикошетом от штанги заставил вновь капитулировать Куика. А за 28 секунд до завершения встречи он вновь нашёл пасом Пойнта. Россиянин сделал ложное движение и показал, что сам будет атаковать, но вместо этого отдал на неприкрытого канадца.

В овертайме «Вегас» воспользовался отсутствием на льду Кучерова и всё же дожал «Лайтнинг». Обиднейший гол пропустил Андрей Василевский. Он среагировал на «выстрел» Джека Айкела, но шайба предательски просочилась между его щитков, а подоспевший к воротам Алек Мартинес добил её в сетку. Но вряд ли это серьёзно смазало впечатление от игры Никиты. Тот набрал три очка во втором матче подряд и продолжил погоню если не за неудержимым Коннором Макдэвидом (124), то за его одноклубником — Леоном Драйзайтлем. В активе немца 97 результативных баллов, у россиянина — на три меньше.

Возвращение Кочеткова и рекорд Малкина

Помимо Панарина и Кучерова, одними из главных действующих лиц игрового дня стали Андрей Свечников, Пётр Кочетков и Евгений Дадонов. Первые двое принесли «Каролине» четвёртую победу подряд, а второй поучаствовал в разгроме «Баффало». «Даллас» унизил оппонента (10:4), а нападающий записал на свой счёт шайбу и передачу. Таким образом, за полторы недели пребывания в составе «Старз» он уже «настрелял» пять (2 + 3) очков, в то время как за предыдущие четыре месяца отметился лишь 18-ю.

Свечников же наконец поправил прицел и принялся регулярно огорчать соперников. Пять суток назад он забил «Тампе», а на этот раз стал автором единственного точного попадания в противостоянии с «Филадельфией». Уже на 129-й секунде он броском в касание оставил не у дел Феликса Сандстрёма в ходе розыгрыша большинства. И как ни старались «Флайерз», восстановить паритет им не удалось. Как и помешать россиянину получить звание первой звезды встречи.

Кочетков же не только занял второе место в списке главных геров матча, но и третье — в рамках всего дня. В январе перспективный россиянин был сослан в АХЛ в связи с возвращением в строй обоих основных голкиперов «Харрикейнз», но из-за очередной травмы Антти Раанты был вновь вызван в основу. И сходу оформил четвёртый «сухарь» в чемпионате, отразив все 19 бросков противника.

Примеру Кочеткова последовал и ещё один молодой российский голкипер. Иван Просветов парировал 39 бросков из 40 и обеспечил «Аризоне» победу над «Нэшвиллом» (4:1). И это тем более впечатляюще, ведь 24-летний спортсмен впервые вышел на лёд в нынешнем первенстве. До этого он лишь раз попадал в заявку «Койотис» — в середине января он воочию наблюдал за тем, как его коллектив громит «Питтсбург».

Не ушли без очков и двое других отечественных легионеров НХЛ. Павел Бучневич продлил результативную серию до семи встреч и помог «Сент-Луису» сломить сопротивление «Сан-Хосе». При счёте 2:2 форвард сначала ассистировал Якубу Вране, а затем и Роберту Томасу. И хотя «Блюз» откровенно проваливают нынешний сезон, россиянину себя упрекнуть не в чем. Он не только занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды (20 + 36), но и может похвастаться высоким показателем полезности («11»). Для сравнения, все оставшиеся представители топ-10 находятся в минусе.

В свою очередь, Евгений Малкин также напомнил о своих организаторских способностях. В концовке первого периода с его паса отличился Джейсон Цукер и вывел «Питтсбург» вперёд. Впоследствии Джош Арчибальд укрепил преимущество хозяев (3:1), но «Айлендерс» сумели переломить ход противостоянии — сначала отыграться, а затем и взять верх в овертайме. Очередной великолепный матч провёл Илья Сорокин, на счету которого 33 спасения.

Что касается Малкина, то в этот день он установил ещё одно достижение, но вряд ли будет им гордиться. Так, уже в дебюте он заработал удаление и вышел на первое место в истории «Пингвинз» по числу штрафных минут (1050). По этому показателю он обогнал Кевина Стивенса. И вряд ли в ближайшее время кто-либо сместит его с этой позиции. Среди действующих хоккеистов его ближайшими преследователями являются Сидни Кросби (777) и Крис Летанг (686).