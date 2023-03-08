Хет-трик Малкина из передач, четыре очка Ничушкина и дубли Кучерова и Бучневича: как россияне «зажгли» в НХЛ

Валерий Ничушкин во второй раз в карьере набрал четыре очка за матч и помог «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе», а голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев оставил свои ворота в неприкосновенности. Хет-трик из передач Евгения Малкина позволил «Питтсбургу» отыграться со счёта 0:4 и вырвать у «Коламбуса» победу в овертайме. Никита Кучеров и Павел Бучневич оформили дубли, а Сергей Бобровский парировал 31 бросок в противостоянии с лидером Западной конференции «Вегасом» и был признан второй звездой матча.

Удивительное спасение команды Малкина

Матч с «Коламбусом», казалось, не таил в себе серьёзных сложностей для «Питтсбурга». Если «Пингвинз» ведут упорную борьбу за попадание в плей-офф, то «Блю Джекетс» замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. К тому же, они не обыгрывали соперника в официальных встречах с ноября 2019-го, с тех пор потерпев семь поражений подряд.

Тем неожиданней оказался провальный дебют подопечных Майка Салливана в родных стенах. Уже в стартовой половине первого периода они умудрились пропустить трижды. Гости сначала реализовали большинство, а затем дважды убежали в контратаки. Совсем безнадёжным положение команды стало, когда Лиам Фуди сразу после перерыва довёл счёт до 0:4. Хозяевам даже пришлось проводить замену вратаря.

Но, оказавшись в практически безвыходной ситуации, «Питтсбург» совершил чудо. И отрадно, что большой вклад в спасение внёс Евгений Малкин. Именно после его паса из-за ворот Джейсон Цукер сократил отставание. А в начале заключительного отрезка «Пингвинз» смели оппонента, забив трижды менее чем за четыре минуты. Россиянин же вновь помог отличиться Цукеру, поборовшись за шайбу за воротами. В основное время дожать аутсайдера не удалось, но в овертайме фаворит добился своего, поставив точку в неравных составах. Сидни Кросби после передачи Малкина броском из правого круга не оставил шансов Майклу Хатчинсону.

Коллектив из Питтсбурга впервые с 2006-го ушёл от поражения в противостоянии, в котором уступал с разницей в четыре шайбы. Тогда он обыграл «Вашингтон» в серии буллитов, а Кросби и Малкин набрали по два очка. В сезоне-2022/23 в активе Евгения значится 66 (23 + 43) баллов за результативность и в командной гонке бомбардиров он идёт вторым вслед за многолетним партнёром (28 + 48).

Форменный разгром от Ничушкина

Редко когда сразу двум россиянам удаётся оформить ассистентский хет-трик в один игровой день, но сегодня это произошло. Достижение Малкина повторил Валерий Ничушкин. Причём форвард «Эвеланш» выдал ещё более результативную игру, ведь вдобавок отличился самостоятельно.

«Колорадо», в отличие от «Питтсбурга», не испытал никаких проблем в матче с одним из аутсайдеров Западной конференции «Сан-Хосе», отправив в ворота соперника шесть безответных шайб. В четырёх из них принял участие Ничушкин. Сначала он в ходе голевой комбинации выиграл борьбу у борта и выполнил точный пас на партнёра. Затем хитрой передачей отрезал двух оппонентов и помог забить Натану Маккиннону. В начале второго периода нападающий сам поразил ворота гостей, грамотно подставив клюшку на пятаке под бросок Кейла Макара. Последний гол также не обошёлся без него: хоккеист поборолся за шайбу за воротами и бросил в прорыв Макара.

За Валерия остаётся только порадоваться. Восстановившись от травм, он быстро стал одним из лидеров «Эвеланш». Нападающий в восьми встречах подряд не уходит со льда без очков (4 + 9), причём в этих играх команда одержала шесть побед. Теперь же он повторил личный рекорд, впервые за почти десять лет выбив четыре балла за игру в НХЛ. Даже сложно представить, что ещё недавно болельщики обсуждали «сухую» серию форварда.

Сейчас им остаётся радоваться очередному «сухому» матчу в исполнении Александра Георгиева. Хотя у голкипера было не слишком много работы — он отразил всего 13 бросков. Но этого хватило, чтобы провести четвёртую встречу на ноль в текущем сезоне. По этому показателю он уступает лишь Илье Сорокину и Дарси Кемперу.

Потрясающие сейвы Василевского и Бобровского

Великолепно проявили себя отечественные хоккеисты и в матче «Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Именно благодаря великолепной игре Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва «Лайтнинг» удалось прервать серию из пяти поражений подряд — 5:2.

Хотя встреча началась неудачно для хозяев. Уже на шестой минуте Морган Фрост вывел «Флайерз» вперёд. Но хозяева тут же заработали первое большинство и сравняли счёт. Кучеров и Сергачёв своей перепасовкой в чужой зоне усыпили бдительность соперников, а затем Никита выполнил великолепный прострел на пятак Алексу Киллорну. Сразу после перерыва российский дуэт соорудил ещё один гол. После передачи соотечественника Кучеров мощнейшим броском со средней дистанции не оставил шансов Картеру Харту.

Наконец, форвард поставил точку в концовке матча, убежав на рандеву с вратарём и красиво переиграв его. Кучеров оформил третий дубль в текущем розыгрыше регулярки НХЛ, в третий раз преодолел отметку в 90 очков, а также продлил домашнюю результативную серию до 22 встреч. Лучший результат по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1988/89 не уходил со льда без очков в 40 матчах подряд в родных стенах.

Также необходимо отметить Василевского, совершившего 33 сейва. В первых периодах у Андрея было не слишком много работы, а в эпизодах с голами соперника он не имел шансов выручить партнёров. Зато в заключительном отрезке он совершил целый ряд запоминающихся спасений и не позволил гостям вернуться в игру.

Великолепный матч провёл и другой отечественный вратарь Сергей Бобровский. Его уверенные действия на последнем рубеже позволили сражающейся за путёвку в плей-офф «Флориде» одержать важнейшую победу над лидером Западной конференции «Вегасом» — 2:1. Уроженец Новокузнецка парировал 31 бросок и абсолютно заслуженно был признан второй звездой матча. Огорчить его удалось только в неравных составах.

Кроме того, Сергей в десятый раз в карьере достиг отметки в 20 побед за сезон в НХЛ. Всего в его активе 101 победа в составе «Пантерз». По данному показателю Бобровский делит третью строчку с Томашем Вокоуном. Опережают их только Джон Ванбисбрук (106) и Роберто Луонго (230).

Красивые голы Бучневича

Неплохо проявили себя россияне даже в тех матчах, в которых их команды уступили. Например, «Сент-Луис» был на выезде разгромлен «Аризоной», потерпел восьмое поражение в девяти последних матчах и донельзя усложнил себе жизнь в борьбе за путёвку в плей-офф. При этом команде откровенно не сопутствовало везение. Соперник при 27 бросках в створ отличился шесть раз, а гости — лишь дважды при 42 попытках.

Начиналось для «Блюз» всё великолепно. Уже на третьей минуте счёт открыл Павел Бучневич. Получив отличную разрезающую передачу от Джастина Фолка, он оказался прямо перед вратарём и отправил шайбу в ближнюю девятку. Но кроме него никто из партнёров отличиться в этот вечер не сумел. Зато отечественный хоккеист в третьем периоде сократил отставание до минимума и оформил второй дубль в сезоне. На этот раз он в правом круге красиво ушёл от соперника и нанёс точный бросок в ближнюю девятку.

Два очка набрал и молодой защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов. Он записал себе в актив результативные передачи и попутно преодолел отметку в 20 (2 + 18) очков в регулярке. А его команда одержала важнейшую победу над прямым конкурентом в борьбе за места в плей-офф — «Баффало» (3:2).