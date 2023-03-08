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Кучеров в третий раз в карьере набрал 90 очков за сезон НХЛ

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три (2 + 1) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
Кучеров в третий раз в карьере набрал 90 очков за сезон НХЛ
  • AP

На счету российского форварда 90 (24 + 66) очков в 64 встречах. Это третий сезон для Кучерова с 90+ очками. 

В истории «Тампы» лишь два игрока набирали 90+ очков за сезон чаще — Стивен Стэмкос (пять раз) и Мартен Сан-Луи (четыре).

Россиянин также был признан второй звездой матча. Лучшим игроком стал Алекс Киллорн. Третий — Майкл Эйссимонт. Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что три очка Кучерова и ассистентский дубль Сергачёва позволили «Тампе» обыграть «Филадельфию».

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