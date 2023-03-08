Три очка Кучерова и ассистентский дубль Сергачёва позволили «Тампе» обыграть «Филадельфию»
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Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей российский нападающий Никита Кучеров оформил дубль и сделал результативный пас. Его соотечественник и партнёр по команде Михаил Сергачёв отметился двумя голевыми передачами.
На счету Андрея Василевского 33 спасения и две пропущенные шайбы.
Ранее сообщалось, что четыре очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе».