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Три очка Кучерова и ассистентский дубль Сергачёва позволили «Тампе» обыграть «Филадельфию»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
Три очка Кучерова и ассистентский дубль Сергачёва позволили «Тампе» обыграть «Филадельфию»
  • AP

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей российский нападающий Никита Кучеров оформил дубль и сделал результативный пас. Его соотечественник и партнёр по команде Михаил Сергачёв отметился двумя голевыми передачами.

На счету Андрея Василевского 33 спасения и две пропущенные шайбы.

Ранее сообщалось, что четыре очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе».

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