Выход из кризиса: как Овечкин впервые за два месяца оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 79 голов

Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе». В третьем периоде российский нападающий «Вашингтона» записал на свой счёт два гола и передачу и помог команде одержать крупную победу — 8:3. Благодаря этому лидер «Кэпиталз» в 16-й раз в карьере достиг отметки в 60 очков за сезон и вышел на 16-е место в таблице лучших бомбардиров в истории лиги, попутно приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб.

Для Александра Овечкина нынешний сезон выходит непростым. Если в первой его части он регулярно забивал, находился в топе снайперской гонки и исправно помогал «Вашингтону» брать верх, то после Нового года и у него, и у команды начался сложный этап. За этот период «столичные» потерпели 15 поражений и вылетели из восьмёрки сильнейших на Востоке, а у их лидера сбился прицел. Если в первых трёх матчах 2023-го он наколотил сразу шесть шайб, то в следующих 17 ограничился лишь четырьмя. А ещё два тяжёлых удара он получил уже за пределами площадки. Сначала ушёл из жизни его отец, а затем в «Бостон» был обменян многолетний партнёр Дмитрий Орлов. И если верить СМИ, сам россиянин воспринял это крайне негативно.

Несмотря на все невзгоды, в последнее время Овечкин начал понемногу выправлять ситуацию. Сначала отдал две передачи в противостоянии с «Рейнджерс», а затем поразил ворота «Баффало», но во встрече с «Анахаймом» вновь выступил довольно блёкло и не записал на свой счёт ни одного очка, хоть и трижды побеспокоил голкипера соперника. Но прогресс был налицо, и оставалось лишь ждать, когда же Александра по-настоящему прорвёт. И произошло это уже в гостевом матче с «Сан-Хосе», в котором он отметился сразу тремя баллами — впервые с 1 января. Тогда он оформил хет-трик и поучаствовал в разгроме «Монреаля» на домашнем льду.

К тому моменту, как Овечкин вышел на авансцену, «Кэпиталз» уже вели 4:2. «Шаркс» здорово стартовали и усилиями Томаша Гертла и Александра Барабанова обеспечили себе комфортное преимущество, но впоследствии пропустили четырежды за неполные 11 минут. И это во многом стало возможным благодаря новичку коллектива Крэйгу Смиту, переехавшему в столицу США из Бостона. Экс-форвард «Брюинз» оформил дубль и наглядно продемонстрировал, что способен приносить пользу клубу.

В третьем периоде «Сан-Хосе» побежал отыгрываться и даже нанёс больше бросков в створ, чем «Вашингтон». Но все их надежды на возвращение развеял Овечкин. Сначала его фирменный щелчок из «офиса» помог отличиться Ти Джею Оши. Американец оказался расторопнее всех на пятаке и сработал на добивании. А затем сам Александр разразился дублем и приблизился к «вечному» достижению Уэйна Гретцки на расстояние 79 шайб. Причём на это ему хватило менее семи минут.

Оба гола получились для него нетипичными. Сначала он ворвался в зону соперника по правому флангу и попал аккурат в дальний верхний угол, а затем разыграл эффектную комбинацию с дебютантом лиги Винсентом Иорио. Первая попытка вывести капитана на ударную позицию не увенчалась успехом, но 20-летний канадец не растерялся, объехал ворота и вновь нашёл передачей Овечкина. Тот в касание направил шайбу в девятку, вновь застав врасплох Каапо Кяхкёнена.

Примечательно, что финн стал 168-м вратарём лиги, «пострадавшим» от российского капитана «Вашингтона». В истории лиги оставлять не у дел большее число голкиперов удавалось лишь Патрику Марло (177) и Яромиру Ягру (178). Однако первый уже повесил коньки на гвоздь, а второй доигрывает в родной Чехии и вряд ли сможет пополнить этот список.

За две с половиной минуты до конца Дилан Строум установил окончательный счёт матча (8:3), но спор за звание главной звезды уже был окончен. Ей был признан Овечкин, который не только достиг отметки в 60 очков за регулярку, но и с 35 голами вышел на 12-ю строчку в таблице лучших снайперов, а уже в скором времени может вернуться в топ-10. У Марка Шайфли, Бо Хорвата и Джека Хьюза всего на одно точное попадание больше, а лидирует неудержимый Коннор Макдэвид (52).

Кроме того, Овечкин сравнялся с Марио Лемьё по числу игр с двумя и более голами в заключительном периоде (оба — по 27) и приблизился к рекорду по количеству матчей с более чем одной заброшенной шайбой в НХЛ. По обоим показателям лидирует легендарный Уэйн Гретцки (36 и 189 соответственно).

Помимо прочего, Овечкину удалось немного продвинуться и в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ. С 1470 очками он обошёл Стэна Микиту и расположился на 16-м месте. Правда, подняться выше в ближайшее время вряд ли получится. В настоящий момент на 12 баллов его опережает Сидни Кросби, по-прежнему демонстрирующий неплохую форму, а до Пола Коффи очень далеко (1531).

Что касается «Вашингтона», то он сравнялся с «Флоридой», «Оттавой» и «Баффало» по числу очков (все — по 68) и продолжил борьбу за путёвку в плей-офф. Правда, взять в ней верх будет крайне непросто. Занимающий восьмую позицию «Питтсбург» опережает конкурентов на три балла и имеет две встречи в запасе. Столько же и у «Сенаторз», а «Сейбрз» и вовсе провели на три игры меньше.