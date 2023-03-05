Орлов продлил результативную серию и помог «Бостону» обыграть «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Бостоне завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Чарли Койл (19-я минута), Томаш Носек (21-я), Патрис Бержерон (53-я) и Давид Пастрняк (57-я). У гостей дубль оформил Алексис Лафренье (28-я, 59-я).

Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов оформил результативный пас.

Россиянин был обменян в «Бостон» из «Вашингтон Кэпиталз» 23 февраля. После перехода он набрал девять очков (3 шайбы + 6 голевых передач) в пяти играх.

Российский форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Его одноклубник Игорь Шестёркин отразил 20 бросков из 24.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков забросил шайбу прямым броском из-за своих ворот в матче АХЛ против «Манитоба Мус».





