Узнать больше

Орлов продлил результативную серию и помог «Бостону» обыграть «Рейнджерс»

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Бостоне завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Чарли Койл (19-я минута), Томаш Носек (21-я), Патрис Бержерон (53-я) и Давид Пастрняк (57-я). У гостей дубль оформил Алексис Лафренье (28-я, 59-я).

Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов оформил результативный пас.

Россиянин был обменян в «Бостон» из «Вашингтон Кэпиталз» 23 февраля. После перехода он набрал девять очков (3 шайбы + 6 голевых передач) в пяти играх.

Российский форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Его одноклубник Игорь Шестёркин отразил 20 бросков из 24.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков забросил шайбу прямым броском из-за своих ворот в матче АХЛ против «Манитоба Мус».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить