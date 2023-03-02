«Он очень воодушевлён»: Тарасенко отдал два паса, забил в овертайме и был признан первой звездой матча НХЛ

Владимир Тарасенко набрал три очка и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс». В основное время форвард сделал две голевые передачи, а в овертайме отличился сам. Россиянин смог проявить себя после сообщения о переходе в команду звезды «Чикаго» Патрика Кейна. По словам главного тренера Жерара Галлана, подопечный после игры был очень воодушевлён и рад.

«Рейнджерс» активно усиляются к плей-офф НХЛ и готовятся к битве за Кубок Стэнли. Вслед за Владимиром Тарасенко ньюйоркцы выменяли звезду «Чикаго» Патрика Кейна, мечтавшего вновь воссоединиться в одной команде с Артемием Панариным. Хоккеисты вместе играли, когда россиянин только перебрался за океан.

И если для болельщиков команды, это, безусловно, отличная новость, то экс-форвард «Сент-Луиса» должен был в такой ситуации занервничать, поскольку у него появился серьёзный конкурент за место в звене с Панариным и Винсентом Трочеком. Тем более, главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан также заочно отдаёт предпочтение Кейну. «Любой дурак может составить такое звено», — заметил специалист, отвечая на вопросы журналистов.

Изначально именно Тарасенко наигрывался вместе с Панариным и Трочеком. Но после удачного дебюта последовало три не самых ярких матча в исполнении Владимира. Он не смог набрать ни одного очка и был не слишком заметен на льду. Поэтому главный тренер принял решение перевести его в другое звено. Сейчас россиянин чаще выходит с Крисом Крайдером и Миком Зибанежадом. Впрочем, Галлан не забывает о форварде и в случае необходимости возвращает в ударное сочетание.

Новость о переходе в команду Кейна, действительно, заставила Тарасенко взбодриться и напомнить о себе. Он провёл свой лучший матч за «Рейнджерс» после перехода: форвард поучаствовал во всех голах ньюйоркцев в противостоянии с «Филадельфией» и принёс им победу в овертайме. Россиянин впервые набрал три очка за встречу в новой команде, до этого в активе спортсмена были две шайбы и два ассиста в девяти играх.

«Рейнджерс» открыли счёт уже на третьей минуте. Команда оказалась в большинстве после удаления нападающего «Флайерз» Скотта Лотона. Тарасенко после передачи от Панарина (соотечественники всё еще вместе в спецбригаде) резко перевёл её на Зибанежада и тот послал шайбу в ворота. На реализацию численного преимущества тройке хватило всего 16 секунд.

«Филадельфия» не собиралась мириться с ролью проигравшего и остро атаковала, не давая скучать Игорю Шестёркину, который вновь порадовал зрителей несколькими эффектными сейвами. Однако к середине второго периода «Флайерз» уже вели в счёте — это оплошавший в начале матча Лотон оказался в нужном месте в нужное мгновение и исправился.

На помощь «Рейнджерс» вновь пришёл Тарасенко. На 51-й минуте форвард подхватил шайбу и отпасовал поперёк площадки, но партнёр не смог обработать снаряд после отскока от борта и тот вновь оказался на клюшке у сместившегося в центр россиянина. Тот, не задумываясь, выстрелил по воротам, стоявший на пятачке Крис Крайдер подкорректировал траекторию и застал врасплох Картера Харта.

А в овертайме Владимир отличился уже сам. Нападающий прорвался по центру площадки, убрал на противотоке защитника и «Филадельфии» и кистевым броском отправил шайбу в сетку — 3:2. Неудивительно, что после такого перформанса россиянина присоли первой звездой матча. Однако сам он не выглядел довольным, хотя и старался стандартно отвечать на вопросы.

«Здорово было переломить ход встречи и победить, но нам нужно улучшать свою игру. Иногда шайба идёт, иногда нет. Думаю, чем больше времени я провожу с ребятами, чем больше с ними разговариваю, тем лучше понимаю, что происходит на льду и кто как играет, и тем увереннее себя чувствую», — отметил россиянин.

Не обошлось и без вопроса про Кейна, который уже совсем скоро должен присоединиться к команде и дебютировать за «Рейнджерс».

«Он отличный игрок. Я имел возможность играть против него уже одиннадцать лет. Порой даже слишком часто. Отлично, что он присоединяется к нашей команде, делая её сильнее. Думаю, все в итоге нацелены на то, чтобы забросить шайбу. И это нам поможет в достижении цели», — отметил Тарасенко.

Панарин, в свою очередь, порадовался за одноклубника. По словам форварда, Владимир переживал за свою игру в последних матчах.

«Раньше он не чувствовал настоящей уверенности в себе, переживал за свою игру. В каждом матче стремился максимально выложиться, и сегодня я за него рад. Он сильно нам помог», — объяснил россиянин.

Остался доволен Тарасенко и Галлан. По словам главного тренера, Тарасенко было очень важно в этом матче проявить себя.

«Думаю, он очень воодушевлён и рад. И я за него рад. Сегодня он сумел забросить в овертайме и хорошо проявил себя в других голах. Молодец. Этот вечер для него очень хороший. Как я сказал, мы пытаемся собраться как команда, и он сегодня блеснул», — отметил специалист.

Тарасенко забил первый победный гол в овертайме в этом сезоне и 11-й в карьере. Интересно, что по данному показателю он обходит всех действующих хоккеистов «Рейнджерс», даже Кейна. У американца всего девять голов.