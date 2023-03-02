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Панарин: Тарасенко переживал за свою игру, я счастлив за него

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о соотечественнике и партнёре по команде Владимире Тарасенко.
Панарин: Тарасенко переживал за свою игру, я счастлив за него
  • AP
  • © Matt Slocum

«Раньше он не чувствовал настоящей уверенности в себе, переживал за свою игру. Он хотел в каждом матче показывать свой максимум, и сегодня я за него счастлив», — цитирует Панарина Lohud.

2 марта Тарасенко отметился тремя очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфия Флайерз» (3:2). 

10 февраля «Сент-Луис Блюз» обменял 31-летнего россиянина в «Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024-м, защитника Хантера Скиннера и нападающего Сэмми Бле.

Ранее сообщалось, что Тарасенко признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Рейнджерс».

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