С мечтами о Кубке Стэнли: как Кейн воссоединился с Панариным, а Барбашёва обменяли в сильнейшую команду Запада

Артемий Панарин воссоединился в «Рейнджерс» с бывшим партнёром по звену Патриком Кейном, который перебрался из «Чикаго» в результате трёхсторонней сделки. Иван Барбашёв пополнил состав лидера Западной конференции — «Вегаса», а Владислав Гавриков перешёл в «Лос-Анджелес». «Даллас» договорился с «Монреалем» об обмене Дениса Гурьянова на Евгения Дадонова, а «Вашингтон» затеял перестройку и расстался с тремя возрастными игроками.

Панарин и Кейн снова вместе

Команда из Нью-Йорка стала одним из главных ньюсмейкеров последних недель в НХЛ. Когда «Рейнджерс» провернули громкую сделку по приглашению Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса», многие подумали, что перехода Патрика Кейна ждать уже не стоит. Да что там, такие же мысли посетили и саму звезду «Чикаго». По его признанию, эта новость стала для него не самой приятной, ведь он сам рассчитывал надеть форму «синерубашечников». Однако те не остановились на достигнутом и уже пару недель спустя умудрились заполучить и лидера «Блэкхоукс», при этом практически ничего не отдав взамен.

В результате трёхстороннего обмена «Рейнджерс» достался не только Кейн, но и 24-летний защитник Купер Зеч, пока не отыгравший ни одной встречи в лиге. В Иллинойс отправились Энди Велински и Вили Саариярви, также «ястребы» получили два выбора на драфте 2023 года. Причём если нью-йоркцы доберутся до финала плей-офф на Востоке, «Чикаго» возьмёт пик не второго, а первого раунда. Возможность выбрать хоккеиста в четвёртом останется без изменений.

Также участвовавшая в переговорах «Аризона» согласилась на выбор в третьем раунде драфта-2025. Но что самое важное, «Койотс» будут платить Кейну 25% его гонорара, в то время как «Чикаго» — ещё 50%. Таким образом, зарплатная ведомость «Рейнджерс» потяжелела лишь на $2,625 млн вместо $10,5 млн, вследствие чего клуб сумел не превысить допустимый лимит.

Уже это делает сделку супервыгодной, ведь нью-йоркцы получают в своё распоряжение топ-нападающего с опытом побед в Кубке Стэнли, чего так не хватает нынешнему коллективу. Но ещё более перспективной она выглядит в контексте воссоединения связки Панарина и Кейна, очень эффективно работавшей в «Блэкхоукс». В течение двух сезонов на тот момент лишь дебютировавший в лиге Артемий не опускался ниже планки в 74 очка, а Патрик и вовсе провёл один из самых продуктивных чемпионатов в карьере. В регулярке-2015/16 он наколотил 46 голов и отдал 60 передач, завоевав «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». Более внушительные показатели он демонстрировал лишь три года спустя (44 + 66), но уступил Коннору Макдэвиду и Никите Кучерову в споре бомбардиров.

И всё идёт к тому, что уже в скором времени их тандем с Панариным вновь будет радовать поклонников, но уже не «Блэкхокс». По информации портала Lohud, Жерар Галлан планирует использовать Патрика в одной тройке с Артемием и Винсентом Трочеком. И хотя сама команда от этого только выиграет, внутри неё могут быть и недовольные этим обменом. Один из них — Тарасенко, изначально рассматривавшийся как партнёр для Панарина.

Но по прошествии времени кажется, что больше всего от этого перехода пострадал другой россиянин — Виталий Кравцов. Перед началом сезона он рассматривался как потенциальный завершитель в звене с Панариным, но не смог оправдать возложенные на него надежды. В 28 встречах он довольствовался лишь 6 (3 + 3) очками и был отправлен в «Ванкувер» в обмен на Уилла Локвуда и выбор в седьмом раунде драфта 2026 года.

Перестройка «Вашингтона»

Неспокойно и в раздевалке «Кэпиталз». Несколько дней назад обладатели Кубка Стэнли — 2018 расстались с Дмитрием Орловым, защищавшим цвета команды на протяжении 11 сезонов, а впоследствии продолжили перекраивать состав. За прошедшие сутки «столичные» провернули ещё три сделки, в результате которых к ним перешли права на защитника Расмуса Сандина, выбор в третьем раунде драфта-2024 и во втором раунде драфта-2025.

В ответ форвард Ларс Эллер перебрался в «Колорадо», «Миннесоте» достался нападающий Маркус Юханссон, а «Торонто» не только сможет забрать себе на одного игрока больше на старте ярмарки талантов — 2023, но и укрепит оборону опытным Эриком Густафссоном, выдающим один из лучших сезонов в карьере. С 38 (7 + 31) очками он занимал первое место в списке защитников-бомбардиров «Вашингтона».

С одной стороны, решение клуба можно понять: они расстались с тремя сравнительно возрастными хоккеистами с истекающими договорами, с продлением которых могли возникнуть проблемы.

Сотрудничество с 22-летним Сандином, наоборот, сулит более интересные перспективы. Во-первых, по нынешнему соглашению он будет получать $1,4 млн ещё полтора года, а потом станет лишь ограниченно свободным агентом. Да и его продуктивность вселяет оптимизм. В этой регулярке он уже отметился четырьмя голами и 16 пасами. Среди действующих защитников «Вашингтона» более впечатляющими показателями могут похвастаться лишь Джон Карлсон и заслуживший новый трёхгодичный контракт Ник Дженсен.

Но всё идёт к тому, что «Вашингтон» вряд ли ограничится этими изменениями. По информации СМИ, клуб предпримет попытку провести ещё пару обменов хоккеистов, которые уже прошли свой пик. Таких в коллективе достаточно. Это и страдающий от постоянных травм Никлас Бекстрём, и не отрабатывающий свой 5,75-миллионный контракт Ти Джей Оши, и Ник Дауд, набравший лишь 20 очков. При этом в The Athletic считают, что взамен «Кэпиталз» будут пытаться выторговать молодых проспектов и пики драфта, а это фактически ставит крест на перспективах команды в этом первенстве. И неизвестно, как это всё отразится на их лидере и капитане Александре Овечкине. Тот открыто выражал недовольство расставанием с Орловым и вряд ли будет доволен намерением руководства взять курс на перестройку.

Распродажа в Миссури

Пока «Вашингтон» лишь думает над запуском данного процесса, в «Сент-Луисе» вовсю проводят чистку состава. Коллектив уже лишился двух творцов победы в Кубке Стэнли — Владимира Тарасенко и Райана О’Райлли, а после них пришла очередь Ивана Барбашёва. И если расставание с возрастными спортсменами ещё можно назвать логичным и выгодным, то обмен 27-летнего россиянина в «Вегас» кажется неоднозначным. Тем более что в качестве компенсации «Блюз» взяли Зака Дина — 20-летнего форварда, не только ни разу не выходившего на лёд в НХЛ, но и не демонстрирующего феноменальные показатели в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). В нынешнем турнире он настрелял 51 (24 + 27) очко в 39 матчах и занимает лишь 39-ю строчку в гонке бомбардиров.

Если верить словам агента Дэна Мильштейна, сам Барбашёв был готов к такому развитию событий, а переезд в Неваду расценивает положительно. Если «Сент-Луис» занимает 11-е место в таблице Западной конференции и имеет лишь теоретические шансы попасть в плей-офф, то «Вегас» располагается на первой строчке и считается одним из претендентов на Кубок Стэнли. И как кажется изначально, в «Голден Найтс» на Ивана большие планы. Он с ходу попал в первую тройку к Джеку Айкелу и Джонатану Маршессу и в противостоянии с «Колорадо» провёл на льду 16 минут 40 секунд — четвёртый результат среди форвардов.

Что касается «Блюз», то до дедлайна они могут расстаться с ещё одной из звёзд. Речь идёт о Колтоне Парэйко — топовом защитнике и ассистенте капитана. Да, в нынешнем сезоне его статистика заметно просела, особенно если говорить о показателе полезности («-20»). Но в этом виноват не только канадец, но и его партнёры. И вряд ли после его ухода ситуация изменится в лучшую сторону. Разве что платёжная ведомость сократится сразу на $6,5 млн.

Отъезд Гаврикова и обмен Дадонова на Гурьянова

До недавнего времени не было ясности и относительно будущего другого защитника. Ещё неделю назад Владислав Гавриков был одной ногой в «Бостоне», но тот внезапно сделал выбор в пользу Орлова и тем самым поставил российского хоккеиста «Коламбуса» в крайне сложное положение. Ведь тот и не сменил прописку, и не вернулся в основу своего нынешнего коллектива. Опасаясь получения травмы, тренерский штаб вывел его из состава, но не вернул обратно.

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Наиболее вероятными считались два варианта развития событий. Либо Гавриков всё же отправится в новый клуб до закрытия периода дозаявок, либо проведёт остаток регулярки в «Блю Джекетс», после чего выйдет на рынок свободных агентов. И хотя в числе претендентов на него фигурировал «Эдмонтон», в итоге Владислав оказался во втором коллективе Запада — «Лос-Анджелесе». Вместе с ним в Калифорнию поехал Йоонас Корписало, а в Огайо — Джонатан Куик, «Коламбус» также получил два выбора на драфтах. Таким образом, россиянин всё же получит шанс выступить в плей-офф и, вполне вероятно, сумеет помочь партнёрам побороться за трофей.

Сменить место работы может и Александр Барабанов. 28-летний россиянин наконец раскрылся и проводит лучший сезон в НХЛ. Сейчас он имеет в своём активе 37 (11 + 26) очков в 54 встречах за «Сан-Хосе» и вскоре может установить личный рекорд результативности. И на его успехи ожидаемо обратили внимание в «Лос-Анджелесе». Как сообщает The Fourth Period, «Кингз» уже контактировали с «Шаркз». Правда, те готовы расстаться с нападающим только в случае поступления выгодного предложения.

Но если обмен Барабанова лишь обсуждается, то его бывший партнёр по СКА уже успел найти новую команду. «Монреаль» не стал торговаться с «Далласом» и поменял одного россиянина на другого. В Канаду поехал так и не вышедший на новый уровень Денис Гурьянов, а в Техас направился опытный Евгений Дадонов. «Старз» занимают третье место на Западе, а для борьбы за выход в финал Кубка Стэнли им не помешают исполнители высокого уровня.