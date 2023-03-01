Сафронов: Овечкин сделал для «Вашингтона» больше, чем клуб для него

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов высказался о вкладе нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в клуб.

«Всё зависит не только от мнения руководства и от состояния Саши. А в том плане, что для него что-то делают: где «Вашингтон» был без Овечкина? Так, где-то существовал в НХЛ. А при Овечкине он стал одним из её лидеров. Это Александр делает больше для «Кэпиталз», а не наоборот», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».

В настоящий момент Овечкин в своём активе имеет 812 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Уэйна Гретцки 894 гола.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 56 очков (32 + 24) в 56 играх.

Ранее сообщалось, что гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Баффало».