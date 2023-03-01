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Сафронов: Овечкин сделал для «Вашингтона» больше, чем клуб для него

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Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов высказался о вкладе нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в клуб.
Сафронов: Овечкин сделал для «Вашингтона» больше, чем клуб для него
  • Gettyimages.ru

«Всё зависит не только от мнения руководства и от состояния Саши. А в том плане, что для него что-то делают: где «Вашингтон» был без Овечкина? Так, где-то существовал в НХЛ. А при Овечкине он стал одним из её лидеров. Это Александр делает больше для «Кэпиталз», а не наоборот», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».

В настоящий момент Овечкин в своём активе имеет 812 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Уэйна Гретцки 894 гола.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 56 очков (32 + 24) в 56 играх.

Ранее сообщалось, что гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Баффало».

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