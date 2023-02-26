Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Баффало»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев площадки.

В составе «клинков» хет-трик оформил Дилан Козенс (11-я минута, 33-я и 52-я), также шайбы забросили Тэйдж Томпсон (17-я), Джефф Скиннер (26-я), Земгус Гиргенсонс (29-я) и Винни Хиностроза (31-я). Результативной передачей отличился защитник Илья Любушкин.

У «Кэпиталз» Овечкин с передачи Евгения Кузнецова забросил шайбу на 36-й минуте, также отличились Дилан Строум (15-я), Ти-Джей Оши (17-я) и Сонни Милано (39-я).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.