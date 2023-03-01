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Орлов повторил клубный рекорд Хары по очкам за первые три матча в составе «Бостона»

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Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов отметился двумя голами и результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».
Орлов повторил клубный рекорд Хары по очкам за первые три матча в составе «Бостона»
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Встреча в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 4:3 в овертайме.

Россиянин повторил клубный рекорд среди защитников «Бостона» Здено Хары по очкам за первые три матча в составе «Брюинз», набрав три балла. Рекордсменами являются Эл Айафрейт и Иржи Шлегр, у которых по четыре очка в трёх первых матчах.

Ранее сообщалось, что Орлов признан первой звездой матча «Калгари» — «Бостон».

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