Хет-трик Капризова, 700 очков Кучерова, сухой матч Варламова, голы Малкина и Овечкина: как россияне «взорвали» НХЛ

Хет-трик Кирилла Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Коламбусом». Россиянин сначала перевёл игру в овертайм, а затем забросил решающую шайбу, установив клубный рекорд по голам в дополнительное время. Евгений Малкин записал на свой счёт гол и пас и был признан первой звездой матча «Питтсбурга» с «Тампой». В этой же встрече Никита Кучеров набрал 700-е очко в карьере. Шатаут Семёна Варламова помог «Айлендерс» одержать седьмую подряд победу над «Виннипегом», а вот гол Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в игре с «Баффало».

Капризов «в огне»

Первой звездой игрового дня НХЛ стал Кирилл Капризов, который практически в одиночку вытащил матч «Миннесоты» с «Коламбусом».

В первых двух игровых отрезках встречи атаки «дикарей» раз за разом разбивались о железобетонную защиту соперника либо купировались голкипером Элвином Мерзликиным. А вот «Блю Джекетс», напротив, дважды довёл атакующие действия до логического завершения. Но абсолютно всё перевернулось в третьем периоде, когда игру на себя взял 25-летний россиянин.

Не прошло и полутора минут со стартового вбрасывания, как Капризов размочил-таки счёт. Гол получился трудовым: в борьбе с защитником у ворот 97-й номер «Уайлд» умудрился переправить шайбу в сетку после передачи Джареда Сперджена. А спустя ещё несколько минут он безупречно реализовал большинство «5 на 3». Получив шайбу после вбрасывания, Кирилл, опрометчиво оставленный защитниками, прицельно бросил точно между щитков Мерзликина.

Игра перетекла в овертайм, и дело шло к буллитам, однако Капризов был с этим не согласен. Всего за 20 секунд до финальной сирены россиянин сотворил новое чудо при поддержке Маттса Цуккарелло и Калена Эддисона. Партнёры в несколько передач дотащили шайбу до ворот «Коламбуса», где на дальней штанге уже притаился Кирилл. Отправить снаряд в ворота в такой ситуации было для него делом техники.

«Этот парень делает всё. С ума сойти… Из всех суперзвёзд в истории он, наверное, работает усерднее всего. В углах играет как никто другой и никогда не проигрывает в борьбе. Он делает для нас всё», — заявил после встречи Эддисон.

По итогам матча Капризов обновил один из клубных рекордов. Теперь на его счету 16 голов в большинстве в нынешнем сезоне, и больше в истории команды не забивал никто. Прежнее достижение принадлежало Брайану Ролстону, который забросил в сезоне-2005/06 15 шайб при численном преимуществе. Кроме того, Кирилл шестой раз в сезоне отличился в овертайме и повторил рекорд «Уайлд» по этому показателю, сравнявшись с Мэттом Дамбой.

Впрочем, сам хоккеист со свойственной ему скромностью отметил, что не считает именно эту игру одной из главных в карьере.

«Было много матчей, где шансы были лучше или хуже, иногда реализовывать их получается, иногда нет. Я бы не назвал эту игру из ряда вон выходящей. Она, конечно, получилась классная, интересная, но я бы не стал ей присваивать какое-то особое место», — приводит слова Кирилла официальный сайт НХЛ.

Также он отметил вклад остальных игроков в итоговый результат.

«Честно говоря, усердно работают все. Каждый прилагает усилия, и я не хочу, чтобы меня выделяли. Я работаю старательно. Остальная команда — тоже. В итоге мы все выходим на лёд, отыгрываем 60 минут и выкладываемся по полной. Мне не нравится, когда меня выделяют, с кем-то сравнивают. Я просто делаю своё дело. Иногда всё складывается, иногда мне удаётся забросить пару шайб, но в конечном счёте я просто играю», — заключил россиянин.

В 60 матчах этой регулярки Капризов набрал 71 (37 + 34) очко. Это его седьмая игра в сезоне с тремя очками и первый хет-трик.

Малкин против Кучерова

Евгений Малкин был признан первой звездой матча с участием «Питтсбурга» и «Тампа-Бэй». Российский форвард записал на свой счёт два очка, забросив шайбу и отдав результативную передачу. Тем же самым может похвастаться и нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, однако его усилия команде не помогли: подопечные Джона Купера потерпели болезненное поражение со счётом 3:7.

Гол Малкина получился максимально эффектным. «Пингвинз» уступали после первого периода 1:2, когда Джош Арчибальд, подкараулив шайбу после ошибки соперника, шикарным пасом отправил россиянина на рандеву с Брайаном Эллиоттом. Евгений, едва выскочивший со скамейки запасных, уверенно переиграл голкипера.

После этого «Питтсбург» прорвало — и до конца второй двадцатиминутки они отправили в ворота «Тампы» ещё пять шайб. В одном из голов вновь поучаствовал Малкин, отдав передачу на Джейсона Цукера. Российский ветеран «Питтсбурга», которого многие сбрасывали со счетов в начале сезона, продолжает доказывать, что ему пока рано вешать коньки на гвоздь. В 59 играх нынешней регулярки у Евгения уже 62 (23 + 39) очка.

Единственным светлым пятном этого матча для «Тампы», по признанию главного тренера, стало знаковое достижение Никиты Кучерова. Россиянин, поразив ворота «Питтсбурга» в первом периоде, набрал 700-е очко в карьере НХЛ, причём сделал это быстрее всех в истории клуба: ему понадобилась всего 621 игра. Ранее это достижение принадлежало Стивену Стэмкосу, который преодолел планку за 696 матчей. Помимо них, эпохальный рубеж покорялся лишь ещё двум игрокам «Лайтнинг» — Мартину Сан-Луи (953) и Венсану Лекавалье (874).

Кроме того, Кучеров стал вторым после Павла Буре по скорости достижения 700 очков среди игроков, выбранных на драфте после первого раунда. Легендарный соотечественник добрался до этой отметки за 619 игр.

На данный момент 29-летний Кучеров находится всего в пяти очках от попадания в топ-250 самых результативных игроков в истории.

«Набрать в этой лиге 700 очков — это вообще достижение. А сделать это за 600 с чем-то игр — или сколько у него было, да ещё и в такой мрачный вечер, — это по-своему яркий момент. На этом и сосредоточимся», — заявил Купер после матча.

813-й гол Овечкина

Александр Овечкин, вернувшись в «Кэпиталз» после недельного отсутствия, связанного со смертью отца, делает всё возможное, чтобы встряхнуть команду и вернуть её в гонку за плей-офф. По предыдущему матчу с «Рейнджерс», который «столичные» уверенно выиграли со счётом 6:3, казалось, что дела у них пошли на лад. Была прервана серия из шести поражений, сам Овечкин записал на свой счёт два ассиста и продемонстрировал, что набирает форму от игры к игре.

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Однако гостевая встреча с «Баффало» сильно уменьшила оптимизм в отношении перспектив «Кэпиталз». К середине второго периода команда Овечкина уступала 2:6, причём четыре шайбы влетели в их ворота всего за семь минут. После пятого пропущенного гола вратарь Дарси Кемпер не совладал с эмоциями и сломал пополам свою клюшку, ударив ею о ворота. Затем он в сердцах швырнул ещё и шлем, попав по скамейке запасных, после чего был заменён на Чарли Линдгрена.

Вдохнуть немного уверенности в команду в такой непростой ситуации удалось, конечно же, капитану. За четыре с небольшим минуты до перерыва Овечкин отквитал один гол, забросив шайбу в несвойственной для себя манере — не из привычного «офиса», а с пятачка. Сонни Милано спустя пару минут сократил отставание в счёте до двух шайб, но большего «Кэпиталз» из себя выжать не смог. В третьем периоде гости пропустили ещё одну шайбу и вновь покинули площадку без набранных очков.

Тем не менее Овечкин в этом матче сумел установить очередное достижение. Заброшенная шайба стала для 37-летнего россиянина уже 40-й в ворота «Баффало» в карьере. Всего с «Сэйбрз» Александр провёл 61 матч. Это девятая команда в НХЛ, которой он забивал 40 раз и больше. По этому показателю Овечкин вышел на чистое второе место в истории лиги, опередив Марселя Дионна (восемь команд). Лучший показатель лишь у Фила Эспозито (десять команд).

Кроме того, этот гол стал для капитана «Вашингтона» 813-м за карьеру в НХЛ. Теперь до вечного рекорда Уэйна Гретцки ему остался 81 гол. Впрочем, эта гонка сейчас отошла на второй план из-за того катастрофического положения, в котором оказалась команда. Даже отпраздновал этот гол Ови довольно сдержанно, наскоро обнявшись с партнёрами, а потом поднял глаза к небу, видимо вспоминая об отце.

38-й «сухарь» Варламова

Семён Варламов внёс весомый вклад в победу «Айлендерс» над «Виннипегом» (4:0). Российский голкипер отразил все 23 броска по воротам, записав на свой счёт 38-й сухой матч в карьере НХЛ.

«Иногда это легко, иногда очень и очень трудно. Зависит от психологической готовности. Сегодня я очень хотел играть, поэтому мне было несложно оставаться в тонусе», — признался игрок после встречи.

По его словам, команда была готова к активным атакующим действиям соперника, который проводил матч на родном стадионе. Важно было выстоять на стартовом отрезке, что им с успехом удалось сделать.

«Мы ожидали, что они сразу же начнут прессовать. Играть против «Джетс» на их домашней арене трудно. Они всегда начинают очень напористо и отлично отыгрывают первый период. Мы знали, что так будет, поэтому хорошо подготовились… Наверное, в этом был ключ к игре», — подчеркнул Семён.

Для Варламова этот шатаут стал 13-м за четыре сезона выступления в «Айлендерс», и он опередил Ярослава Галака в списке лучших голкиперов клуба по этому показателю. Теперь россиянин занимает чистое шестое место. Абсолютный лидер франшизы — Гленн Реш с 25 сухими матчами.

Среди российских вратарей Варламов вышел на третье место, сравнявшись с Сергеем Бобровским. На втором месте располагается Николай Хабибулин с 46 шатаутами, а рекордсмен среди россиян — Евгений Набоков (59).