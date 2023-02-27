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Капризов — о хет-трике в матче с «Коламбусом»: не сказал бы, что эта игра — одна из лучших в моей карьере

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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:0).
Капризов — о хет-трике в матче с «Коламбусом»: не сказал бы, что эта игра — одна из лучших в моей карьере
  • AP
  • © Abbie Parr

«Я бы не сказал, что эта игра — одна из лучших в моей карьере. Не могу назвать её выдающейся. Очевидно, матч получился хорошим и весёлым. Но эта игра не занимает какое-то конкретное место для меня», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо в социальных сетях.

В матче с «Коламбусом» Капризов оформил хет-трик. Он был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Ранее сообщалось, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (7:3).

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