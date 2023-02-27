Капризов — о хет-трике в матче с «Коламбусом»: не сказал бы, что эта игра — одна из лучших в моей карьере

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:0).

«Я бы не сказал, что эта игра — одна из лучших в моей карьере. Не могу назвать её выдающейся. Очевидно, матч получился хорошим и весёлым. Но эта игра не занимает какое-то конкретное место для меня», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо в социальных сетях.

В матче с «Коламбусом» Капризов оформил хет-трик. Он был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Ранее сообщалось, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (7:3).