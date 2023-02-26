45 сейвов Василевского, бенефис Кузнецова и окончание сухой серии Овечкина: как россияне стали звёздами дня в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился четырьмя очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс», а Александр Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи и прервал сухую серию из пяти встреч. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 45 бросков и оформил 30-й шатаут в заокеанской карьере, а Никита Кучеров забросил сам и ассистировал партнёру. Кирилл Марченко оформил дубль и повторил рекорд «Коламбуса» по числу игр с двумя и более голами среди новичков, а Евгений Малкин в 12-й раз в карьере достиг отметки в 60 очков за регулярный чемпионат.

Окончание неудачной серии «Вашингтона»

Для «Вашингтона» в целом и его главной звезды в частности последние две недели получились крайне тяжёлыми. Александр Овечкин потерял отца, его многолетний партнёр Дмитрий Орлов был обменян в «Бостон», а команда никак не могла вернуться на победные рельсы. Неудачная серия началась ещё до отъезда капитана в Россию, продолжилась в его отсутствие и не завершилась даже по возвращении. В преддверии принципиального противостояния с «Рейнджерс» подопечные Питера Лавиолетта имели в пассиве шесть поражений подряд, а Овечкин не мог набрать очки в пяти встречах.

Выйти из затянувшегося пике «столичные» сумели в матче с ньюйоркцами. За первые два периода они пять раз огорчили Игоря Шестёркина, и в четырёх случаях это произошло при участии россиян. Евгений Кузнецов не только ассистировал Ти Джею Оши и Сонни Милано, но и отличился сам, а Овечкин организовал контратаку, завершившуюся точным броском Тома Уилсона. Капитан выиграл борьбу у борта и адресовал пас Тревору ван Римсдайку, а тот уже отправил в прорыв канадского форварда.

В похожем стиле своё имя на табло зажёг и Кузнецов. «Рейнджерс» в очередной раз провалился в обороне и позволил нападающему выйти на рандеву с Шестёркиным. Тот оказался в полном одиночестве на границе синий линии и рванул вперёд, после чего без особых проблем разобрался с соотечественником. А уже в третьем периоде Евгений оформил дубль. И вновь он получил возможность исполнить импровизированный буллит, а организовал его не кто иной, как Овечкин.

«Вашингтон» уверенно взял верх над «Рейнджерс» (6:3) и одержал первую победу с 11 февраля. Тогда он в гостях был сильнее лидера Восточной конференции — «Бостона». Овечкин набрал 56 (32 + 24) очков и укрепился на пятой строчке среди лучших российских бомбардиров лиги, а Кузнецов во второй раз в сезоне настрелял четыре балла за игру и получил звание второй звезды матча.

Шатаут Василевского и два очка Кучерова

В число главных героев встречи с «Детройтом» вошли два россиянина из состава «Тампа-Бэй». Никита Кучеров на десятой минуте вывел Брейдена Пойнта один на один с Вилле Хуссо и помог тому второй раз в карьере достичь планки в 35 голов за чемпионат. А спустя полчаса канадец вернул должок: после его паса россиянин эффектным броском обратным хватом отправил шайбу аккурат между щитков финна.

Всё это время «Ред Уингз» отчаянно пытались восстановить паритет и буквально бомбардировали ворота «Лайтнинг». За весь матч Андрею Василевскому пришлось 45 раз продемонстрировать своё мастерство, но обладатель «Везина Трофи» поймал кураж и отражал всё, что летело в его сторону. Один Дилан Ларкин шесть раз пробовал застать врасплох вратаря, а в одном из эпизодов Тайлер Бертуцци атаковал уже пустой угол, но голкипер был безошибочен. «Тампа» взяла верх со счётом 3:0, а голкипер был признан первой звездой матча и второй — всего дня.

Таким образом, Василевский стал лишь шестым россиянином в истории, оформившим 30 шатаутов в НХЛ. По этому показателю он позади Ильи Брызгалова (34), Семёна Варламова (37), Сергея Бобровского (38), Николая Хабибулина (46) и Евгения Набокова (59). При этом с момента его прихода в лигу чаще свои ворота в неприкосновенности оставляли лишь Коннор Хеллебайк (31) и Марк-Андре Флёри (45).

Достижения Марченко и Свечникова, два паса Ничушкина

В свою очередь, своё имя в историю «Коламбуса» вписал Кирилл Марченко. В противостоянии с «Эдмонтоном» он оформил дубль и повторил рекорд клуба по числу матчей с двумя и более голами в дебютном сезоне. До него лишь Сержу Обену удавалось забрасывать минимум две шайбы в трёх встречах чемпионата в статусе новичка. При этом россиянин отличился в классическом для мощного форварда стиле: сначала оказался расторопнее всех на пятаке, а затем открылся напротив створа и с кистей зарядил точно под перекладину. Тем самым он помог «Блю Джекетс» сломить сопротивление «Ойлерз» в одном из самых остросюжетных триллеров дня — 6:5.

Евгений Свечников, напротив, не смог принести «Сан-Хосе» победу в домашней игре с «Чикаго». «Шаркс» уступил по буллитам, но самому форварду вряд ли есть за что себя упрекнуть. Он не только остался в плюсе, но и отметился голом, обновив личный снайперский рекорд. Ранее он ни разу не забрасывал более семи шайб за регулярку.

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Без очков лёд не покинул и Валерий Ничушкин. В противостоянии с «Калгари» он ассистировал сначала Натану Маккиннону, а затем и Микко Рантанену, благодаря чему заслужил звание второй звезды матча. Форвард «Колорадо» принёс пользу команде уже в четвёртой встрече подряд. Более продолжительную результативную серию он выдавал на старте чемпионата, когда отличался в семи матчах подряд.

Россияне были на виду и в игре «Сент-Луиса» с «Питтсбургом». На 23-й секунде второго периода Павел Бучневич подставил клюшку и забил после наброса в исполнении Роберта Томаса. Но уже шесть минут спустя ему ответил Евгений Малкин. Вместе с Брайаном Растом он организовал образцовую атаку, и вдвоём они буквально раскатали и защиту, и вратаря хозяев.

В основное время дожать терпящих бедствие «Блюз» не удалось: на точное попадание Маркуса Петтерссона те ответили неотразимым броском Джастина Фолка с паса Алексея Торопченко. Но в овертайме «Пингвинз» всё же добились своего — на этот раз Раст выступил в роли снайпера.

Что касается Малкина, то он впервые за три года и в 12-й раз в карьере достиг отметки в 60 очков за сезон, сравнявшись по этому показателю с легендарным Марио Лемье. В истории клуба чаще это удавалось делать лишь одному хоккеисту — Сидни Кросби (15).