The Athletic: Овечкин недоволен обменом Орлова

Стала известна реакция капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на обмен защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз».

«Овечкин недоволен ситуацией, но, учитывая недавние проблемы команды и её положение в турнирной таблице, он также понимает, почему Маклеллан делает то, что делает», — заявил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

26 февраля россиянин дебютировал за «Бостон» в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Ранее сообщалось, что Орлов трогательно попрощался с «Вашингтоном».