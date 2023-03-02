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Тарасенко признался, что стал лучше понимать своих партнёров по «Рейнджерс»

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко рассказал об адаптации в новой команде.
Тарасенко признался, что стал лучше понимать своих партнёров по «Рейнджерс»
  • AP

«Я чувствую, что, чем больше провожу времени с ребятами, чем больше я с ними разговариваю, тем лучше я понимаю, что происходит на льду, куда все идут», — цитирует Тарасенко сайт НХЛ.

10 февраля «Сент-Луис Блюз» обменял 31-летнего россиянина в «Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024-м, защитника Хантера Скиннера и нападающего Сэмми Бле.

Ранее сообщалось, что Тарасенко признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Рейнджерс».

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