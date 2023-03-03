Покер из передач Бучневича, достижение Орлова, дубль Капризова и шедевр Тарасенко: как россияне набирают очки в НХЛ

Дмитрий Орлов забросил шайбу и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ, благодаря чему побил рекорд результативности «Бостона» среди защитников в первых четырёх матчах. Кирилл Капризов оформил дубль и принёс «Миннесоте» победу над «Ванкувером», а четыре ассиста Павла Бучневича помогли «Сент-Луису» взять верх над «Сан-Хосе». Андрей Василевский не только отразил 27 бросков по своим воротам, но и поучаствовал в голевой атаке «Тампы», а Владимир Тарасенко эффектно реализовал выход один на один.

Вторая молодость Орлова

Обмен из «Вашингтона» в «Бостон» очевидно пошёл на пользу Дмитрию Орлову. Защитник, 11 лет прослуживший верой и правдой «Кэпиталз», не стал тратить много времени на адаптацию в новой команде и с ходу начал приносить пользу. За четыре матча в составе «Брюинз» 31-летний россиянин набрал восемь очков. На его счету пять результативных передач, а также три гола — ровно столько, сколько за предыдущие 43 игры сезона в «Вашингтоне».

Немного потерялся Дмитрий лишь в дебютном матче с «Ванкувером», где его ошибка привела к голу в ворота Линуса Улльмарка, зато в следующих матчах он сполна компенсировал свою оплошность. В игре с «Эдмонтоном» сделал два голевых паса, потом отметился дублем в ворота «Калгари» и был признан первой звездой встречи.

Не менее ярко проявил себя россиянин и в отчётной игре с «Баффало». Именно Дмитрий открыл счёт в середине второго периода, мощно выстрелив из правого круга вбрасывания и оставив не у дел Укко-Пекку Луукконена. А спустя всего полторы минуты новобранец начал атаку команды, которая завершилась голом Якуба Лауко. После этого команда словно ожила и за оставшееся время отправила в ворота соперника ещё пять шайб, причём три из них в пустые ворота, а Орлов записал на свой счёт второй ассист.

После матча главный тренер Джим Монтгомери похвалил хоккеиста за многоплановость. По его словам, способность Орлова отлично действовать и в нападении, и в защите делает игру команды более глубокой. Болельщики «Бостона» в социальных сетях также не сдерживают восторга. Всего за неделю россиянин умудрился переписать историю франшизы: восемь очков позволили Орлову стать самым результативным защитником в первых четырёх матчах за «Брюинз». А среди нападающих такое ранее удавалось лишь двоим — Фреду Стэнфилду в сезоне-1967/68 (11 очков) и Дмитрию Квартальнову в 1992/93 (8).

По окончании матча Дмитрий отметил, что такой удачный старт в новом коллективе многое для него значит.

«Это была долгая неделя, масса эмоций. Впервые в карьере — возможность сыграть в другой команде. Спасибо генеральному менеджеру «Вашингтона», который обменял меня в «Бостон». Это отличная команда, поэтому она сейчас на первом месте. Я рад быть здесь и каждый матч просто стараюсь изо всех сил, выкладываюсь по полной, как будто это моя последняя игра, и получаю удовольствие», — заявил хоккеист.

Он подчеркнул, что ему также очень нравится атмосфера в «Брюинз» и то, насколько дружны игроки за пределами площадки — и в раздевалке, и в жизни.

«Быть здесь — это для меня, конечно, особенные ощущения. Мы показываем хороший хоккей, особенно сегодня. Может, матч с «Калгари» прошёл неидеально, но главное — мы сумели победить. Как и полагается хорошей команде», — подчеркнул Орлов.

Шестой дубль Капризова

Кирилл Капризов был признан первой звездой матча «Миннесота» — «Ванкувер». Российский нападающий в очередной раз проявил снайперские качества. Он оформил дубль, который стал для него шестым в нынешней регулярке. По ходу заокеанской карьеры Кирилл уже в 18-й раз забрасывает не менее двух шайб за встречу — это третий показатель в истории «Уайлд». Капризов сравнялся с Эриком Стаалом и Микко Койву, но пока уступает Заку Паризе (25) и Мариану Габорику (41).

Россиянин открыл счёт в матче уже на 44-й секунде и тем самым записал себе в актив самый быстрый гол «Миннесоты» в нынешнем сезоне. Ассистировал ему в этом эпизоде Матс Цукарелло. Норвежец выдал филигранную передачу на дальнюю штангу, и Кирилл не менее эффектно переправил шайбу в ворота.

Второй гол Капризов соорудил в начале второй двадцатиминутки, когда счёт уже стал равным. Россиянин, воспользовался пасом партнёра, убежал один на один с Тэтчером Демко, но на первый бросок по центру голкипер успел среагировать, сдвинув щитки. Впрочем, шайба отскочила прямо к Кириллу, и со второй попытки он уже не промахнулся.

«Это невероятно. Он лучший игрок в мире, на мой взгляд», — заявил после матча Цукарелло.

Благодаря этим двум шайбам Капризов ворвался в десятку лучших крайних нападающих в истории НХЛ по количеству голов в трёх первых сезонах. Теперь у него 113 шайб. Возглавляет этот рейтинг Майк Босси (173 шайбы), на втором месте — Александр Овечкин (163), а на третьем — Павел Буре (154).

Ассистентский покер Бучневича, гол Тарасенко и сейвы Василевского

Павел Бучневич внёс весомый вклад в гостевую победу «Сент-Луиса» над «Сан-Хосе» (6:3), которая позволила команде прервать серию из шести матчей без побед. Российский защитник записал себе в актив четыре голевые передачи, поучаствовав таким образом в большинстве голов «Блюз». Это первый ассистентский покер в карьере 27-летнего хоккеиста, который был признан первой звездой встречи.

Матч получился зрелищным, а хоккеисты «Сент-Луиса» продемонстрировали недюжинные волевые качества. Подопечные Крэйга Берюбе уступали 0:2 после первого периода, однако выдали невероятную вторую двадцатиминутку, отправив в ворота Джеймса Раймера четыре шайбы. После этого хозяева не нашли в себе сил отыграться.

Между тем Владимир Тарасенко, не так давно обменянный из «Блюз» в «Рейнджерс», отметился эффектным голом за свою новую команду. В концовке второго периода в матче с «Оттавой» россиянин, получив у синей линии пас от Мики Зибанеджада, рванул что есть силы к воротам и отличился в стиле Петера Форсберга. Финт, когда шайбу заводят в ворота внешней стороной крюка, получил имя шведского хоккеиста после решающего буллита в его исполнении в финале Олимпиады-1994.

К сожалению, усилия россиянина не помогли ньюйоркцам взять верх (3:5). Так же как Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров не спасли «Тампу» от второго подряд поражения в матче с «Питтсбургом» (4:5 ОТ).

Голкипер «Лайтнинг» отразил 27 бросков, а также отметился результативной передачей. Именно он начал атаку в начале третьего периода, которая завершилась голом Стивена Стэмкоса. Для Василевского этот ассист стал 18-м в карьере — лучший показатель среди вратарей с момента его дебюта в НХЛ в сезоне-2014/15.

В этой же комбинации принял участие Кучеров, который таким образом продлил до 21 игры свою уникальную результативную серию в родных стенах. Ещё две голевые передачи записал в этом матче на свой счёт Сергачёв. Теперь у Михаила 42 очка (7 + 35) в нынешнем сезоне НХЛ, и это его новый личный рекорд результативности.

«Тампе-Бэй», дважды уступавшей по ходу игры, удалось сравнять счёт и перевести встречу в овертайм, но там удачливее оказался «Питтсбург».