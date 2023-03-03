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Четыре передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать победу над «Сан-Хосе»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».
Четыре передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать победу над «Сан-Хосе»
  • AP

Встреча в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Российский нападающий победителей Павел Бучневич оформил ассистентский покер. Его соотечественник и партнёр по команде Никита Александров отдал два голевых паса.

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов забил гол и сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Миннесота».

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