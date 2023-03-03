Четыре передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать победу над «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Российский нападающий победителей Павел Бучневич оформил ассистентский покер. Его соотечественник и партнёр по команде Никита Александров отдал два голевых паса.

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов забил гол и сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Миннесота».