Четыре передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать победу над «Сан-Хосе»
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Встреча в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
Российский нападающий победителей Павел Бучневич оформил ассистентский покер. Его соотечественник и партнёр по команде Никита Александров отдал два голевых паса.
Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов забил гол и сделал результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Миннесота».