Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам защитников в первых четырёх матчах за клуб

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов набрал три очка в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз».

Россиянин забил гол и сделал две результативные передачи. На его счету восемь (3 + 5) очков за первые четыре матча в составе «Бостона». Орлов стал первым защитником «мишек», набравшим восемь очков в первых четырёх матчах за клуб.

Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.

Ранее сообщалось, что Орлов признан третьей звездой матча «Бостон» — «Баффало».