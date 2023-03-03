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Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам защитников в первых четырёх матчах за клуб

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Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов набрал три очка в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз».
Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам защитников в первых четырёх матчах за клуб
  • AP

Россиянин забил гол и сделал две результативные передачи. На его счету восемь (3 + 5) очков за первые четыре матча в составе «Бостона». Орлов стал первым защитником «мишек», набравшим восемь очков в первых четырёх матчах за клуб.

Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.

Ранее сообщалось, что Орлов признан третьей звездой матча «Бостон» — «Баффало».

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