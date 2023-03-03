Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам защитников в первых четырёх матчах за клуб
- AP
Россиянин забил гол и сделал две результативные передачи. На его счету восемь (3 + 5) очков за первые четыре матча в составе «Бостона». Орлов стал первым защитником «мишек», набравшим восемь очков в первых четырёх матчах за клуб.
Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.
Ранее сообщалось, что Орлов признан третьей звездой матча «Бостон» — «Баффало».