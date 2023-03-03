Орлов: я счастлив быть в «Бостоне»

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассказал об адаптации в новом клубе.

«Спасибо генеральному менеджеру «Вашингтона», который обменял меня в «Бостон». Это прекрасная команда, поэтому они сейчас идут на первом месте в таблице. Я счастлив быть здесь. Стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре», — цитирует игрока сайт клуба.

Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

26 февраля россиянин дебютировал за «Бостон» в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Ранее сообщалось, что Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам защитников в первых четырёх матчах за клуб.