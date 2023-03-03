Тренер «Ванкувера»: Капризов — игрок мирового уровня, он сделал разницу в матче

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет оценил игру российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова после очного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Он чертовски хороший игрок, он сделал разницу в матче. Ребята старались сыграть против него. Он хоккеист мирового уровня. Я думаю, мы могли бы сыграть против него получше», — сказал тренер после матча.

Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лучшим игроком был признан нападающий победителей Кирилл Капризов. Он оформил дубль в матче.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Орлов признан третьей звездой матча «Бостон» — «Баффало».