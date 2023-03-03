Узнать больше

Тренер «Ванкувера»: Капризов — игрок мирового уровня, он сделал разницу в матче

Короткая ссылка
Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет оценил игру российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова после очного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Тренер «Ванкувера»: Капризов — игрок мирового уровня, он сделал разницу в матче
  • AP
  • © Abbie Parr

«Он чертовски хороший игрок, он сделал разницу в матче. Ребята старались сыграть против него. Он хоккеист мирового уровня. Я думаю, мы могли бы сыграть против него получше», — сказал тренер после матча.

Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лучшим игроком был признан нападающий победителей Кирилл Капризов. Он оформил дубль в матче.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Орлов признан третьей звездой матча «Бостон» — «Баффало».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить