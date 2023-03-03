Тренер «Ванкувера»: Капризов — игрок мирового уровня, он сделал разницу в матче
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- © Abbie Parr
«Он чертовски хороший игрок, он сделал разницу в матче. Ребята старались сыграть против него. Он хоккеист мирового уровня. Я думаю, мы могли бы сыграть против него получше», — сказал тренер после матча.
Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Лучшим игроком был признан нападающий победителей Кирилл Капризов. Он оформил дубль в матче.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Орлов признан третьей звездой матча «Бостон» — «Баффало».