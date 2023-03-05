Овечкин вышел на 16-е место по количеству очков в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 16-е место по общему количеству очков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

37-летний россиянин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс».

Таким образом, нападающий набрал 1470 очков за карьеру (815 голов и 655 передач) и обошёл легендарного канадского нападающего Стэна Микиту.

Возглавляет список рекордсменов НХЛ по общему количеству очков в истории канадец Уэйн Гретцки: 2857 очков (894 + 1963).

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 79 шайб.