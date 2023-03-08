Ничушкин: в последний раз я набирал четыре очка в матче десять лет назад

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» прокомментировал свои результативные действия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».

«Иногда на один гол приходится около 20 бросков. Десять лет назад я последний раз набирал около четырёх очков в матче. Вероятно, следующая игра будет снова через десять лет», — цитирует Ничушкина сайт НХЛ.

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 6:0. Россиянин отметился забитой шайбой и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ничушкин и Георгиев признаны второй и третьей звёздами в матче «Колорадо» — «Сан-Хосе».