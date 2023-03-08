Ничушкин и Георгиев признаны второй и третьей звёздами в матче «Колорадо» — «Сан-Хосе»
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Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 6:0.
Российский нападающий победителей Валерий Ничушкин отметился забитой шайбой и тремя результативными передачами. Его соотечественник Александр Георгиев оформил шатаут (13 спасений). Они были признаны второй и третьей звёздами в матче.
Лучшим игроком встречи стал Кейл Макар.
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