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Ничушкин и Георгиев признаны второй и третьей звёздами в матче «Колорадо» — «Сан-Хосе»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» на своём льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».
Ничушкин и Георгиев признаны второй и третьей звёздами в матче «Колорадо» — «Сан-Хосе»
  • AP

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 6:0.

Российский нападающий победителей Валерий Ничушкин отметился забитой шайбой и тремя результативными передачами. Его соотечественник Александр Георгиев оформил шатаут (13 спасений). Они были признаны второй и третьей звёздами в матче.

Лучшим игроком встречи стал Кейл Макар.

Ранее Дмитрий Орлов рассказал, как форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на его обмен.

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