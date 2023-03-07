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Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его обмен в «Бостон»

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Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассказал, как форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на его обмен.
Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его обмен в «Бостон»
  • AP
  • © Nick Wass

«Какова была первая реакция Овечкина на обмен? Все были в шоке. Никто не ожидал такого. Ребята ко мне приехали, мы пообщались. Но мы продолжим общаться, мы близкие люди», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

26 февраля россиянин дебютировал за «Бостон» в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Ранее сообщалось, что Орлов признан первой звездой недели в НХЛ.

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