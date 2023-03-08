Бобровский поднялся на третье место в истории «Флориды» по победам
- AP
Голкипер одержал 101-ю победу в составе команды и сравнялся по показателю с Томашем Вокоуном, поднявшись на третье место в истории клуба.
Больше матчей в составе «Флориды» выиграли лишь Джон Ванбисбрук (106) и Роберто Луонго (230).
Встреча в городе Санрайз (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 2:1.
Ранее российский нападающий «Колорадо Эвеланш» отметился забитой шайбой и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс».