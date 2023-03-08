Узнать больше

Бобровский поднялся на третье место в истории «Флориды» по победам

Короткая ссылка
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 бросок в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
Бобровский поднялся на третье место в истории «Флориды» по победам
  • AP

Голкипер одержал 101-ю победу в составе команды и сравнялся по показателю с Томашем Вокоуном, поднявшись на третье место в истории клуба.

Больше матчей в составе «Флориды» выиграли лишь Джон Ванбисбрук (106) и Роберто Луонго (230).

Встреча в городе Санрайз (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 2:1.

Ранее российский нападающий «Колорадо Эвеланш» отметился забитой шайбой и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить