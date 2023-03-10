Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу штрафных минут в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал рекордсменом клуба по числу штрафных минут в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Питтсбург Пингвинз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена» завершилась со счётом 4:3.

Нападающий получил штраф в первом периоде, после чего на его счету стало 1050 минут штрафа в 1045 играх в НХЛ.

Таким образом, Малкин вышел на первое место в истории «Питтсбурга» по числу штрафных минут в НХЛ. Рекорд клуба принадлежал форварду Кевину Стивенсу (1048 минут в 522 матчах).

Ранее ассистентский дубль Бучневича помог «Сент-Луису» переиграть «Сан-Хосе».