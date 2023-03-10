Ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Монреалем»
Встреча в Монреале на стадионе «Белл-центр» завершилась со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.
В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Алекси Лафреньер, Джейкоб Труба, Патрик Кейн, Мика Зибанеджад.
Российский нападающий Артемий Панарин оформил в этом матче ассистентский хет-трик.
У «Монреаля» отличились Кейден Гуле, Алекс Бельзиль, Джош Андерсон.
Ранее два очка Дадонова помогли «Далласу» разгромить «Баффало» в матче НХЛ.