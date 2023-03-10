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Ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Монреалем»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Монреале на стадионе «Белл-центр» завершилась со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Алекси Лафреньер, Джейкоб Труба, Патрик Кейн, Мика Зибанеджад.

Российский нападающий Артемий Панарин оформил в этом матче ассистентский хет-трик.

У «Монреаля» отличились Кейден Гуле, Алекс Бельзиль, Джош Андерсон.

Ранее два очка Дадонова помогли «Далласу» разгромить «Баффало» в матче НХЛ.

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