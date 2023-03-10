Ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Монреалем»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).