Два очка Дадонова помогли «Далласу» разгромить «Баффало» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 10:4.

В составе «Далласа» шайбы забросили Уайатт Джонстон, Джо Павелски, Джейми Бенн, Йоэль Кивиранта, Райан Сутер, Радек Факса (дубль), Роопе Хинц, Мэйсон Марчмент.

Российский нападающий Евгений Дадонов отметился голом и результативной передачей.

У «Баффало» отличились Джордан Гринвей, Кайл Окпосо, Джефф Скиннер, Виктор Олофссон.

Ранее «Питтсбург» уступил «Айлендерс», у Малкина результативный пас.