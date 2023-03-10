Два очка Дадонова помогли «Далласу» разгромить «Баффало» в матче НХЛ
Встреча в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 10:4.
В составе «Далласа» шайбы забросили Уайатт Джонстон, Джо Павелски, Джейми Бенн, Йоэль Кивиранта, Райан Сутер, Радек Факса (дубль), Роопе Хинц, Мэйсон Марчмент.
Российский нападающий Евгений Дадонов отметился голом и результативной передачей.
У «Баффало» отличились Джордан Гринвей, Кайл Окпосо, Джефф Скиннер, Виктор Олофссон.
Ранее «Питтсбург» уступил «Айлендерс», у Малкина результативный пас.