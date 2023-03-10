Узнать больше

Два очка Дадонова помогли «Далласу» разгромить «Баффало» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Даллас Старз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 10:4.

В составе «Далласа» шайбы забросили Уайатт Джонстон, Джо Павелски, Джейми Бенн, Йоэль Кивиранта, Райан Сутер, Радек Факса (дубль), Роопе Хинц, Мэйсон Марчмент.

Российский нападающий Евгений Дадонов отметился голом и результативной передачей.

У «Баффало» отличились Джордан Гринвей, Кайл Окпосо, Джефф Скиннер, Виктор Олофссон.

Ранее «Питтсбург» уступил «Айлендерс», у Малкина результативный пас.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить