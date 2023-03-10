«Питтсбург» уступил «Айлендерс», у Малкина результативный пас

«Питтсбург Пингвинз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена» завершилась со счётом 4:3.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Джейк Гюнцель, Джейсон Цукер, Джош Арчибальд. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей. У «Нью-Йорк Айлендерс» отличились Андерс Ли (дубль), Хадсон Фэшинг, Брок Нельсон.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 33 сейва. Также на его счету голевой пас.

Ранее шайба Кузьменко помогла «Ванкуверу» переиграть «Анахайм».