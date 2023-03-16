Бучневич признан второй звездой матча «Сент-Луис» — «Миннесота»
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Хоккеист оформил хет-трик, однако всё равно не помог «Сент-Луису» набрать очков.
Первая звезда — нападающий «Уайлд» Райан Хартман, на счету которого два гола и один ассист, третья — Йоэль Эрикссон, ещё один нападающий «Миннесоты», который отличился двумя ассистами и одной заброшенной шайбой.
Встреча на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:8.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата.