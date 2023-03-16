Бучневич признан второй звездой матча «Сент-Луис» — «Миннесота»

Россиянин Павел Бучневич признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд».

Хоккеист оформил хет-трик, однако всё равно не помог «Сент-Луису» набрать очков.

Первая звезда — нападающий «Уайлд» Райан Хартман, на счету которого два гола и один ассист, третья — Йоэль Эрикссон, ещё один нападающий «Миннесоты», который отличился двумя ассистами и одной заброшенной шайбой.

Встреча на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:8.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата.