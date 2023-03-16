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«Айлендерс» победил «Анахайм», Сорокин совершил 20 спасений

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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Айлендерс» победил «Анахайм», Сорокин совершил 20 спасений
  • AP
  • © Alex Gallardo

Встреча на стадионе «Хонда-центр» завершилась со счётом 6:3.

В составе «Дакс» шайбы забросили Макс Джонс и Кевин Шаттенкирк (дубль). У «Айлендерса» отличились Кайл Палмьери, Хадсон Фэшинг, Брок Нельсон (дубль), Пьер Энгвалль и Зак Паризе. Российский вратарь Илья Сорокин совершил 20 сейвов, а защитник Александр Романов очков не набрал.

Ранее сообщалось, что хет-трик Павла Бучневича не помог «Сент-Луису» набрать очки в матче с «Миннесотой».

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